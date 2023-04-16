Гарантии безопасности Украине до вступления в НАТО: Зеленский призвал Альянс к решительности

Украина нуждается в эффективных гарантиях безопасности со стороны НАТО еще до того, как государство вступит в Альянс. Решение поспособствует укреплению европейской безопасности и международного порядка. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
В ходе своего видеообращения в субботу, 15 апреля, он сказал о том, что гарантии безопасности Украине нужны до момента вступления в Североатлантический альянс.
"Действенные гарантии безопасности для Украины, то есть на самом деле для международного порядка, основанного на правилах, нужны еще до вступления в Альянс", - отметил Зеленский.
По словам гаранта, общая позиция всех стран НАТО на саммите в Вильнюсе, который состоится в июле текущего года, "может быть такой амбициозной, в которой нуждается европейская безопасность".
Зеленский также рассказал о том, что в столице Литвы прошла встреча представителей совместной следственной группы по расследованию преступлений россиян в войне против Украины. В результате 14 апреля было подписано соглашение о совместном расследовании не только военных преступлений РФ, но и преступлений геноцида.
Напомним, президент Владимир Зеленский в феврале заявил, что Украина сможет вступить в Североатлантический альянс после победы в войне с агрессором Россией.
По его мнению, евроатлантическая интеграция Киева станет лучшей гарантией безопасности.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что он пригласил президента Зеленского посетить саммит Альянса, который состоится 11-12 июля текущего 2023 года в Вильнюсе.
"Я пригласил президента Зеленского посетить саммит НАТО в июле. Я очень надеюсь, что он сможет быть там лично, но, конечно, это зависит от ситуации, поскольку после полномасштабного вторжения в эту страну идет серьезная война", - подчеркнул Столтенберг.
Смотрите видео ТСН - гарантией безопасности Украины станет вступление государства в НАТО
Другие новости по теме: