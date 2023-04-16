Гарантии безопасности Украине до вступления в НАТО: Зеленский призвал Альянс к решительности

Государства-участники НАТО должны понимать, что гарантии Украине станут важной составляющей европейской безопасности, сказал Владимир Зеленский.

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Украине нужны гарантии безопасности еще до вступления в НАТО - Зеленский / Коллаж Офис президента, УНИАН

Украина нуждается в эффективных гарантиях безопасности со стороны НАТО еще до того, как государство вступит в Альянс. Решение поспособствует укреплению европейской безопасности и международного порядка. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе своего видеообращения в субботу, 15 апреля, он сказал о том, что гарантии безопасности Украине нужны до момента вступления в Североатлантический альянс.

"Действенные гарантии безопасности для Украины, то есть на самом деле для международного порядка, основанного на правилах, нужны еще до вступления в Альянс", - отметил Зеленский.

видео дня

По словам гаранта, общая позиция всех стран НАТО на саммите в Вильнюсе, который состоится в июле текущего года, "может быть такой амбициозной, в которой нуждается европейская безопасность".

Зеленский также рассказал о том, что в столице Литвы прошла встреча представителей совместной следственной группы по расследованию преступлений россиян в войне против Украины. В результате 14 апреля было подписано соглашение о совместном расследовании не только военных преступлений РФ, но и преступлений геноцида.

Напомним, президент Владимир Зеленский в феврале заявил, что Украина сможет вступить в Североатлантический альянс после победы в войне с агрессором Россией.

По его мнению, евроатлантическая интеграция Киева станет лучшей гарантией безопасности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что он пригласил президента Зеленского посетить саммит Альянса, который состоится 11-12 июля текущего 2023 года в Вильнюсе.

"Я пригласил президента Зеленского посетить саммит НАТО в июле. Я очень надеюсь, что он сможет быть там лично, но, конечно, это зависит от ситуации, поскольку после полномасштабного вторжения в эту страну идет серьезная война", - подчеркнул Столтенберг.

Смотрите видео ТСН - гарантией безопасности Украины станет вступление государства в НАТО

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