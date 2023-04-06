Украина должна стать 33-м членом НАТО - Резников

Украина должна стать членом Североатлантического союза после Швеции.
Как написал в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников, украинские военные лучше всего знают как использовать вооружение НАТО.
"Украина должна стать 33-м членом НАТО, а Швеция - 32-м. Украинцы лучше всех умеют использовать оружие натовского образца для уничтожения российской армии. Такой опыт есть чрезвычайно важным для Альянса", - написал он.
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Отметим, что Швеция и Финляндия вместе подали заявки в НАТО после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Предполагалось, что две страны вступят в Альянс вместе, однако против членства Швеции в НАТО выступила Турция. Анкару не устраивает отношение Швеции к Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией.
Ситуация обострилась после того, как возле посольства Турции в Стокгольме прошли протесты против вступления в НАТО и в поддержку курдов. В частности, на одной из акции протестующие сожгли Коран.
После инцидента президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО. В связи с этим 31-м членом Североатлантического альянса стала Финляндия.
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