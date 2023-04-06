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Украина должна стать 33-м членом НАТО - Резников

6 апреля 2023, 22:01
Украинцы лучше всех умеют использовать оружие натовского образца для уничтожения российской армии, говорит Резников.
Украинские военные, Алексей Резников
Украинские военные, Алексей Резников / 93 ОМБр Холодный Яр, УНИАН

Украина должна стать членом Североатлантического союза после Швеции.

Как написал в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников, украинские военные лучше всего знают как использовать вооружение НАТО.

"Украина должна стать 33-м членом НАТО, а Швеция - 32-м. Украинцы лучше всех умеют использовать оружие натовского образца для уничтожения российской армии. Такой опыт есть чрезвычайно важным для Альянса", - написал он.

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Резников
Резников о вступлении в НАТО / twitter.com/oleksiireznikov

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Отметим, что Швеция и Финляндия вместе подали заявки в НАТО после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Предполагалось, что две страны вступят в Альянс вместе, однако против членства Швеции в НАТО выступила Турция. Анкару не устраивает отношение Швеции к Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией.

Ситуация обострилась после того, как возле посольства Турции в Стокгольме прошли протесты против вступления в НАТО и в поддержку курдов. В частности, на одной из акции протестующие сожгли Коран.

После инцидента президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО. В связи с этим 31-м членом Североатлантического альянса стала Финляндия.

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