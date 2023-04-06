Путин "подвинул" границы НАТО к РФ: Резников высмеял диктатора из-за Финляндии в Альянсе

Граница страны-агрессора России со странами Североатлантического альянса стала больше еще на 1 340 километров, отметил министр обороны Алексей Резников.

"Спецоперация" Путина идет по плану - Резников / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

"Усердная" работа директора страны-оккупанта России Владимира Путина по якобы "борьбе с НАТО" привела к тому, что благодаря вступлению Финляндии в коллективный блок безопасности Запада российская граница со странами организации стала больше еще на 1 340 километров. Все у Путина идет по плану. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Как сообщает Интерфакс-Украина, глава Минобороны прокомментировал вступление Финляндии в Североатлантический альянс и потроллил Путина.

"Их "специальная военная операция", по моему мнению, развивается очень удачно. Все идет по плану. Граница России со странами НАТО увеличилась на 1 340 километров благодаря вступлению Финляндии в Альянс", - отметил Резников.

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Примечательно, что скоро граница РФ с НАТО станет еще больше, поскольку в Альянс вступит еще и Швеция.

Финляндия вступила в НАТО

4 апреля Финляндия официально стала страной Североатлантического альянса. После интеграции Хельсинки в блок общая граница НАТО и РФ составляет 2600 километров. Финляндия вступила в НАТО после полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину.

Финляндия 100 лет была государством с внеблоковым статусом – с 1917 года, когда обрела независимость. В ходе Второй мировой войны государство подверглось военной агрессии СССР.

Реакция Москвы, как обычно, была истеричной. Представитель МИД Захарова сказала, что Россия, дескать, "вынуждена принять ответные меры, как военно-технического, так и иного характера".

"Присоединение Финляндии к НАТО не может не сказаться негативно и на российско-финских двусторонних отношениях", - подчеркнула Мария Захарова.

Планы Украины по вступлению в НАТО: