УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Путин "подвинул" границы НАТО к РФ: Резников высмеял диктатора из-за Финляндии в Альянсе

6 апреля 2023, 09:50
Граница страны-агрессора России со странами Североатлантического альянса стала больше еще на 1 340 километров, отметил министр обороны Алексей Резников.
Путин, Резников
"Спецоперация" Путина идет по плану - Резников / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

"Усердная" работа директора страны-оккупанта России Владимира Путина по якобы "борьбе с НАТО" привела к тому, что благодаря вступлению Финляндии в коллективный блок безопасности Запада российская граница со странами организации стала больше еще на 1 340 километров. Все у Путина идет по плану. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Как сообщает Интерфакс-Украина, глава Минобороны прокомментировал вступление Финляндии в Североатлантический альянс и потроллил Путина.

"Их "специальная военная операция", по моему мнению, развивается очень удачно. Все идет по плану. Граница России со странами НАТО увеличилась на 1 340 километров благодаря вступлению Финляндии в Альянс", - отметил Резников.

видео дня

Примечательно, что скоро граница РФ с НАТО станет еще больше, поскольку в Альянс вступит еще и Швеция.

Финляндия вступила в НАТО

4 апреля Финляндия официально стала страной Североатлантического альянса. После интеграции Хельсинки в блок общая граница НАТО и РФ составляет 2600 километров. Финляндия вступила в НАТО после полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину.

Финляндия 100 лет была государством с внеблоковым статусом – с 1917 года, когда обрела независимость. В ходе Второй мировой войны государство подверглось военной агрессии СССР.

Реакция Москвы, как обычно, была истеричной. Представитель МИД Захарова сказала, что Россия, дескать, "вынуждена принять ответные меры, как военно-технического, так и иного характера".

"Присоединение Финляндии к НАТО не может не сказаться негативно и на российско-финских двусторонних отношениях", - подчеркнула Мария Захарова.

Планы Украины по вступлению в НАТО:

Владимир Путин Алексей Резников новости Финляндии война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:13

Путин должен физически умереть или исчезнуть - журналист

10:07

Состояние тяжелое: у Сильвио Берлускони диагностировали рак кровиВидео

09:59

Без вреда для здоровья: какая максимальная суточная доза сахара для человека

09:58

Пентагон заключил контракт на $27,1 млн на изготовление танков Abrams для ВСУ

09:50

Путин "подвинул" границы НАТО к РФ: Резников высмеял диктатора из-за Финляндии в АльянсеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:27

Какие знаки зодиака обладают даром предвидения: топ-5 самых мощных интуитов

09:23

"На Москву полетят 200-300 дронов": астролог назвал дату, когда Украина начнет побеждать в войнеВидео

09:05

В ЕС не могут выбрать производителей снарядов для ВСУ - PoliticoВидео

09:02

"Самая мудрая позиция": Собчак рассказала, почему молчит ЛеонтьевВидео

Реклама
09:00

Украине придется ждать исчезновения Путина, распада и войны в России пока не будет – ГанницкийЭксклюзив

08:56

Мощная "бавовна" в Мелитополе: взрывы прогремели на военной базе оккупантов

08:18

Украина готовит 40 тысяч бойцов штурмовой бригады для контрнаступления - Reuters

08:09

Российские войска добровольно выведут из Украины: Жданов озвучил единственное условие

07:43

Старые крышки от консервации - сокровище: как их используют повторно

07:28

"Опасность рядом": Шойгу и Герасимов могут договориться с ЦРУ о ликвидации Путина - ГудковВидео

07:27

Украина будет готова вести переговоры по Крыму: у Зеленского назвали условиеВидео

06:51

Китай открестился от "безграничной дружбы" с РФ - аналитики ISW

06:30

Для повоторения сталинского террора всё готовомнение

05:00

Разъярённая российская актриса прямо на сцене плюнула в лицо партнеру по спектаклю

04:10

Смирнов рассказал, зачем верующие УПЦ МП блокируют входы в Киево-Печерскую лавруВидео

Реклама
03:25

Полотенца будут как новые даже без машинки: японский метод стирки

03:20

Сложно поверить, но он покорил весь мир: настоящий луковый пирог с секретным ингредиентом - рецептВидео

02:42

"Она что, под кайфом?": Волочкова стала посмешищем на Красной площадиВидео

02:10

Виктория Варлей снялась топлес для обложки Playboy

01:37

Что посадить на дачном участке, чтобы комары не мешали жить

00:51

3 вещи нужно выбросить из дома в самый важный день апреля: приметы на 6 апреляВидео

00:01

Безумное везение и тотальная удача уже стучат в дверь: каким знакам зодиака ждать сюрпризов в апрелеВидео

00:00

В России отменяют концерты еще одной российской певицы, которая против войны

05 апреля, среда
23:47

Женщина выбрала для своей будущей дочери "сумасшедшее" имя: родственники возмущены

23:26

"Никто и никчемное существо": ведущий эмоционально обратился к Лорак

23:11

Потепление +22 ворвется быстро: синоптики назвали самый жаркий день апреляВидео

22:57

Пугачева нежно обратилась к "путинисту" РезниковуВидео

22:49

Из окон валит черный густой дым: в Москве вспыхнуло здание Минобороны РФВидео

22:44

Курс доллара изрядно поразит перед Пасхой: эксперт удивил прогнозом по стоимости валютыВидео

22:29

"Все должно быть по-другому": Горбунов рассказал, чем его разочаровали Винник и ЯмаВидео

21:59

Лавров выдал новый перл: идет "война в горячей стадии" между РФ и СШАВидео

21:44

Резников назвал настоящую причину, почему Запад затягивает с истребителями для УкраиныВидео

21:44

Нужно найти лишнюю букву за 10 секунд: справятся лишь люди с высоким уровнем IQВидео

21:37

Как выглядеть дорого без особых затрат: 7 хитрых трюков, которые делают образ шикарным

21:23

Кричала и отбирала ребенка: странная женщина пыталась вырвать малыша прямо из рук отца

Реклама
21:19

Всего 1 слово нужно сказать 40 раз на Благовещение: оно принесет достаток в дом - приметы 7 апреляВидео

21:12

Звезда "Сватов" в алом корсете дерзко похвасталась упругими ножками

20:38

Театральный апрель: Шиллер, Цвейг, Гоголь, журналист Вертинский и премьера про Маму

20:30

Новая техника, самолеты и танки: итоги визита Зеленского в ПольшуВидео

19:30

Пьяного Остапа Ступку отправили в изолятор: актеру грозит 3 года тюрьмыВидео

19:22

"Договоренности выполнены": польские танки уже на поле боя в Украине - ЗеленскийВидео

19:20

Положительный сигнал от американского истеблишментамнение

19:02

Кличко в Лиссабоне обсудил с дипломатами восстановление Киева и поддержку УкраиныФото

18:46

Начал заикаться и всячески выкручиваться: Путин попал в неловкое положение на встрече с посламиВидео

18:29

Украину содрогнуло землетрясение 5 апреля: где была угрозаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять