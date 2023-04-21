Украина может стать членом НАТО в апреле 2024 года - член Атлантического совета

Украина будет членом НАТО, это вопрос времени. Раньше, чем 4 апреля 2024 года на юбилейном саммите в Вашингтоне, Украина не сможет стать членом Альянса.

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Юрий Романюк прокомментировал визит Йенса Столтенберга в Украину / Фото ОП, из открытых источников

Если закончится горячая фаза войны, Украина может стать членом НАТО в апреле 2024 года. Это может произойти на Вашингтонском саммите под председательством президента США Джозефа Байдена. Такое мнение озвучил член Атлантического совета, глава ОО Украина в НАТО Юрий Романюк.

По его словам, визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Украину 20 апреля был дипломатическим прощальным визитом. Столтенберг пробыл на этом посту две полные каденции, это максимально допустимый срок.

"Он (Столтенберг, - ред.), условно говоря, приехал попрощаться с президентом Украины, заканчивая эту каденцию. Но они еще встретятся, я думаю, на Вильнюсском саммите 11 – 12 июля этого года и будут иметь личные разговоры, но дипломатический жест протокола так требует", - сказал Романенко в эфире 24 канала.

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Он считает визит Столтенберга в Украину очень удачным, на пресс-конференции удалось услышать много оптимистичных новостей. Важно, что президент Зеленский заявил о том, что Украина не готовит альтернативу НАТО, Альянс не будет предметом торгов на гипотетических так называемых мирных переговорах с Россией, подчеркнул Романюк.

Также Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг заявили, что Украина будет членом НАТО, это вопрос времени.

"Понятно, что быстрее 4 апреля 2024 года на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне Украина не сможет, к сожалению, вступить в НАТО, даже если прекратится война", – добавил Романенко.

Вступление Украины в НАТО

20 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев. Он заявил, что место Украины по праву в НАТО. Поэтому в Альянсе обещают сделать все, чтобы это стало возможным.

Украина готовится к саммиту НАТО, который состоится в Вильнюсе, и ожидает политического приглашения в Альянс. Наша страна сделала все для того, чтобы заявка в НАТО была одобрена. Об этом 20 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что во время июльского саммита НАТО в Вильнюсе будет обсуждаться возможность вступления Украины в Альянс. Наша страна может стать членом НАТО еще до окончания войны со страной-агрессором Россией, считает Данилов.

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