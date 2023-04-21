'Украина сделала все, чтобы заявка была удовлетворена': Зеленский ожидает приглашения Украины в НАТО

Сейчас Украина вместе с партнерами готовится к саммиту НАТО, который запланирован на лето в Вильнюсе.

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Зеленский ожидает приглашения Украины в НАТО / коллаж Офис президента, УНИАН

Украина готовится к саммиту НАТО, который состоится в Вильнюсе, и ожидает политического приглашения в Альянс. Наша страна сделала все для того, чтобы заявка в НАТО была одобрена. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения.

Как отметил президент, сейчас Украина вместе с партнерами готовится к саммиту НАТО, который запланирован на лето в Вильнюсе. Уже сейчас стороны прорабатывают содержание встречи.

"Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров Альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение для Украины в Альянс. Украина все сделала для того, чтобы наша заявка была удовлетворена. Сложно даже сказать, чей вклад в европейскую и евроатлантическую безопасность больше, чем наших воинов... Украинцев и украинок, которые своей жизнью защищают свободу", - сказал Зеленский.

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Также глава государства выразил благодарность участникам международного саммита городов и регионов, который состоялся в Киеве. По его словам, эта встреча является новым форматом сотрудничества Украины с государствами-партнерами.

"Конгресс местной и региональной власти Украины, который объединяет центральную власть и местных руководителей, теперь приобретает международный уровень. Чтобы активнее привлекать иностранных партнеров для восстановления в нашем государстве, развития экономики, инфраструктуры в наших общинах", - подчеркнул он.

Вступление Украины в НАТО

20 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев. Он заявил, что место Украины по праву в НАТО. Поэтому в Альянсе обещают сделать все, чтобы это стало возможным.

"Место Украины по праву в НАТО и мы поможем, с нашей поддержкой мы сделаем это возможным. Сегодня мы обсудили годовую инициативную поддержку. Это поможет вам перейти от оборудования и доктрины советских времен к стандартам НАТО. Обеспечить полную оперативную совместимость с Альянсом", - заявил Столтенберг.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что с началом полномасштабного вторжения РФ Украина де-факто стала членом НАТО. Он подчеркнул, что для вступления Украины в Альянс де-юре осталось принять только политическое решение.

Президент Чехии Петр Павел призвал усилить помощь Киеву, чтобы обеспечить победу над страной-агрессором Россией. После победы в войне, по мнению чешского лидера, Украина должна стать членом НАТО. Он подчеркнул, что у Запада нет альтернативы поддержке Украины.

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