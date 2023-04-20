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"Мир сейчас непредсказуем": Данилов допускает вступление Украины в НАТО еще до завершения войны

Алина Дембицкая
20 апреля 2023, 22:39 обновлено 20 апреля, 22:39
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Данилов отметил, что вступление в Альянс зависит от того, как будет работать дипломатия и услышат ли страны НАТО аргументы Украины.
Данилов, НАТО
Данилов допускает вступление Украины в НАТО еще до завершения войны / УНИАН

Во время июльского саммита НАТО в Вильнюсе будет обсуждаться возможность вступления Украины в Альянс. Наша страна может стать членом НАТО еще до окончания войны со страной-агрессором Россией. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы сегодня не видим препятствий, чтобы уже стать членами Альянса. Это не такая сложная ситуация. Это более политическое решение. Но надо понимать, что для этого должно быть согласие ведущих стран Альянса. Тогда все это закрутится гораздо быстрее. Мы слишком долго с этим медлили", - заявил Данилов в эфире 24 канала.

Секретарь СНБО вспомнил о том, как в 2008 году некоторые страны блокировали начало процедуры План действий по членству Украины в НАТО. По его словам, каждое цивилизованное государство имеет право на членство в Альянсе, и Украина уже находится на этом пути.

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Данилов подчеркнул, что весь мир прогнозировал поражение Украины, однако наша страна доказала, что может одержать победу. Секретарь СНБО допустил, что Украина может вступить в НАТО еще до завершения войны с РФ.

"Как видите, мир ошибался. Я бы хотел, чтобы так же произошло и здесь, чтобы мы получили членство в Альянсе как можно скорее. Я не исключаю, что это может произойти в любой момент. Мир сейчас непредсказуем", - отметил чиновник.

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин очень боялся расширения границ с НАТО. За время полномасштабной войны в Украине членство в НАТО получила Финляндия, которая имеет общую границу с Россией.

"Мы бы очень хотели, чтобы те гарантии безопасности, которые до вступления получили Финляндия и Швеция о неприкосновенности своих границ, имела и Украина. Применение пятой статьи, которая есть в этом Альянсе", - подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов добавил, что вступление в Альянс зависит от того, как будет работать дипломатия и услышат ли страны НАТО аргументы Украины.

Вступление Украины в НАТО

20 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев. Он заявил, что место Украины по праву в НАТО. Поэтому в Альянсе обещают сделать все, чтобы это стало возможным.

"Место Украины по праву в НАТО и мы поможем, с нашей поддержкой мы сделаем это возможным. Сегодня мы обсудили годовую инициативную поддержку. Это поможет вам перейти от оборудования и доктрины советских времен к стандартам НАТО. Обеспечить полную оперативную совместимость с Альянсом", - заявил Столтенберг.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что с началом полномасштабного вторжения РФ Украина де-факто стала членом НАТО. Он подчеркнул, что для вступления Украины в Альянс де-юре осталось принять только политическое решение.

Президент Чехии Петр Павел призвал усилить помощь Киеву, чтобы обеспечить победу над страной-агрессором Россией. После победы в войне, по мнению чешского лидера, Украина должна стать членом НАТО. Он подчеркнул, что у Запада нет альтернативы поддержке Украины.

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