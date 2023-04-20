'Влияние диктатора ослабевает': кремлевская элита начала сомневаться в Путине - Галлямов

Если раньше между Путиным и элитами была серьезная дистанция, то за год она существенно сократилась, подчеркнул политолог.

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Кремлевская элита начала сомневаться в Путине - Галлямов / скриншот YouTube

Правящий режим в стране-агрессоре России сегодня стал самым персоналистским режимом в мире. Это диктатура одного человека – Путина. Такое мнение в интервью Главреду высказал российский политолог и политтехнолог, бывший спичрайтер Владимира Путина Аббас Галлямов.

"Конечно, после начала войны влияние Путина ослабевает. И если раньше между Путиным и условным вторым человеком в стране (другими элитами) была серьезная дистанция, то за год она существенно сократилась. Однако нельзя сказать, что все сравнялись с Путиным. Конечно, он пока остается первым номером", - отметил Галлямов.

При этом Путин уже не такой безусловный лидер, каким был раньше. Огромное количество людей стали в нем сомневаться, считает политолог.

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"Раньше даже элиты не позволяли себе допускать каких-либо сомнений в отношении Путина, но теперь ситуация изменилась. Разговор Пригожина и Ахмедова – типичный тому показатель (телефонная беседа российских продюсера Иосифа Пригожина и миллиардера Фархада Ахмедова, в которой они ругали руководство РФ, - ред.). За глаза и в своем кругу Путина как только не называют", - сказал он.

Кто такой Аббас Галлямов Аббас Радикович Галлямов – российский политолог, политтехнолог и публицист. В 2008-2010 годах – спичрайтер премьер-министра России Владимира Путина. Позже, в 2010-2014 годах, был заместителем руководителя администрации президента Республики Башкортостан. Кандидат политических наук.

Напомним, недавно генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки заявил, что российские элиты активно занялись поиском преемника Владимира Путина. Это происходит на фоне провалов на фронте и ухудшения состояния здоровья хозяина Кремля. Подавляющее большинство в элитах понимает, что выиграть войну в Украине невозможно.

Ранее военный аналитик и писатель Стив Стразерс заявил, что есть несколько кандидатов на место президента РФ в случае смерти диктатора Владимира Путина. Он не исключил, что в случае смерти Путина его потенциальными преемниками могут быть Сергей Иванов, бывший министр обороны, и экс-премьер России Дмитрий Медведев, который долгое время считался близким доверенным лицом Путина.

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