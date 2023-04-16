Что нужно Украине для достижения слома на поле боя в 2023 году: Резников раскрыл подробности

По словам Резникова, любые разговоры и модели о безопасности в регионе, которые не предусматривают освобождения Крыма от оккупантов – "это иллюзии".

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Резников рассказал, что нужно Украине для достижения слома на поле боя в 2023 году / 93 ОМБр Холодный Яр, УНИАН

Украине необходима быстрая поддержка в достаточном объеме, чтобы достичь слома на поле боя в 2023 году. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на полях Черноморской конференции по безопасности.

Так, министр перечислил тезисы, которые, по его мнению, "должны быть в основе комплекса решений по обеспечению мира, безопасности, благосостояния и развития в Черноморском регионе".

"Свободный мир должен обладать стратегической инициативой и быть готовым действовать быстро и превентивно. Это важное изменение в сознании, далеко не все психологически готовы. Без этой готовности не появится политическая воля и правильные решения. Но именно такой подход будет лучшим отрезвляющим фактором для любого агрессора", - заявил Резников.

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Также по его мнению, необходима "система гарантий-предохранителей", которые сведут к минимуму желание РФ решать что-то силой.

"В контексте Черноморского региона все очевидно – не существует альтернативы НАТО. Не существует альтернативы Украине в НАТО. Мы доказали свою способность усилить Альянс и сделали формальные шаги – подали заявку на вступление. Отсутствие движения только продлит неопределенность и риски", - подчеркнул глава Минобороны.

По словам Резникова, любые разговоры и модели о безопасности в регионе, которые не предусматривают освобождения Крыма от российских оккупантов – "это иллюзии, с которыми надо прощаться".

Резников уверен, что Россия должна стать демократической федерацией, "пройти через денацификацию, выдать преступников, компенсировать вред".

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников показал, какими устаревшими средствами российские оккупанты отбивались от современных реактивных систем залпового огня HIMARS.

"Это военный угловой отражатель. Вся территория возле Херсонского моста была покрыта десятками таких российских светоотражателей. Враг пытался использовать этот анахронизм, чтобы защититься от... HIMARS", - отметил Резников, подчеркнув, что это еще раз подтверждает, что идет война "свободного будущего против тоталитарного прошлого".

Ранее военный эксперт Олег Жданов говорил, что современная военная техника России уже не перебрасывается на войну в Украину. Сейчас захватчики снимают советскую технику и вооружение со складов длительного хранения - речь идет о машинах, танках, бронетранспортерах, которым 30 лет и более.

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