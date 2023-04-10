"Ждем подходящего момента": в Минобороны анонсировали "сюрприз" для российских кораблей

Резников подчеркнул, что именно флагман РФ был потоплен всего дважды за историю существования российского флота.

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Резников анонсировал новый "сюрприз" для российских кораблей / УНИАН, 93-я ОМБр Холодный Яр

С момента уничтожения российского крейсера "Москва" прошел почти год, однако Украина все еще не может рассказать всех деталей операции. Некоторые нюансы до сих пор неизвестны стране-агрессору России. Более того, сейчас Украина готовит для российских кораблей очередной "сюрприз" на море. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников на совместном брифинге с исполняющим обязанности министра обороны Дании Троэлсом Лундом Поульсеном.

"Мне очень хочется поделиться деталями, с которыми я осведомлен, но у нас есть договоренность с командующим украинским флотом Неижпапой – благодаря его усилиям и его команды это произошло. Не все детали мы сейчас можем раскрыть. Некоторые есть нюансы, которые до сих пор неизвестны нашему врагу, а это значит, что мы можем предложить им еще один "сюрприз" на море, еще один "хлопок", связанный с их кораблями. Мы просто ждем подходящего момента, чтобы повторить эту историю", - сказал Резников.

Он также напомнил, что именно флагман РФ был потоплен всего дважды за историю существования российского флота – во время русско-японской войны у острова Цусима в 1904 году и во время российско-украинской войны в 2022-м.

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Уничтожение крейсера Москва

Напомним,14 апреля 2022 года силы обороны Украины нанесли сокрушительный удар по крейсеру Москва. Корабль был флагманом Черноморского флота ВМС страны-агрессора России. Крейсер затонул после удара ВСУ ракетами Нептун.

Пока подбитый крейсер еще сохранял плавучесть, его пытались переправить в Севастополь. Однако позже российское Министерство обороны сообщило, что судно затонуло.

В оккупированный город Севастополь доставили 14 моряков. Судьба оставшихся 496 членов экипажа оставалась неизвестной. Позже в российском Минобороны заявляли, якобы весь экипаж был эвакуирован.

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