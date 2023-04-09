"Ничего живого не останется": Фейгин заявил, что при контрнаступлении ВСУ расчистят весь тыл россиян

Российский оппозиционер подчеркнул, что, вероятно, захватчики боятся подготовительной части контрнаступления, потому что не знают, где оно начнется.

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Фейгин заявил, что во время контрнаступления ВСУ расчистят весь тыл россиян / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, УНИАН

В начале весеннего контрнаступления Вооруженные силы Украины могут осуществить такой массированный удар, что российские оккупационные войска больше не смогут сопротивляться. Такое мнение высказал российский оппозиционный политик и правозащитник Марк Фейгин в эфире Эспрессо.

По его словам, вероятно, захватчики боятся подготовительной части контрнаступления, потому что не знают, где оно начнется.

"То ли на Кинбурнской косе высадятся, то ли на Токмак пойдут, а через Токмак – на Мелитополь, никто ничего не знает. Но известно, что будет огневая поддержка. И Украина сейчас накопила большие ресурсы, которые ей передал Запад ... Там ничего живого не останется. Все полетит под откос, надо признать честно, что и артиллерия, и М155, и "Хаймарсы" – чрезвычайно эффективные. Это высокоэффективное оружие еще с августа прошлого года доказало свою высокую эффективность. И если этих средств стало больше, а судя по тому, что даже прорывается как информация, увеличились они в разы", - отметил Фейгин.

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Российский оппозиционер обратил внимание на то, как в пропагандистских эфирах военные специалисты говорят, что надо бояться именно этого.

"С ночи как начнут – ничего живого не останется. Все БК и штабы будут положены. А поскольку американцы участвуют в планировании наступления – это их фирменный стиль: хоть в Ираке, хоть где, – они всегда именно так действуют. Сначала надо расчистить все, у противника не должно остаться ничего, массированный удар ракетно-бомбово-снарядный должен сделать так, что оказывать сопротивление не будет возможности", - сказал он.

По его мнению, вероятнее всего, именно так и будет происходить операция контрнаступления Вооруженных сил Украины.

"Причем, вполне можно предположить, что начнут обстреливать одну часть, российская сторона бросится туда, будет пытаться сдержать контрнаступление, обеспечить оборону, а произойдет что-то в совершенно неожиданном месте – где-то высадится десант. Поэтому, я думаю, что нервозность повышена, а психологическое состояние несколько подавлено", - подытожил оппозиционер.

Кто такой Марк Фейгин Марк Захарович Фейгин (род. 3 июня 1971, Куйбышев) — российский юрист. Принимал участие в защите группы Pussy Riot, националиста Ильи Горячева (БОРН), украинской военнослужащей Надежды Савченко. Депутат Государственной думы (1994—1995). Заместитель мэра Самары (1997—2007). Кандидат юридических наук (1999), пишет Википедия. Ведёт YouTube-канал Фейгин Live на политические темы.

Контрнаступление Сил обороны Украины

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что этой весной у Украины есть огромный шанс осуществить успешное контрнаступление. Все это может произойти благодаря значительному истощению российских оккупационных войск и использованию западного оружия. По словам Остина, на данный момент Украина имеет "значительное преимущество" над российскими силами, хотя линия фронта претерпевала изменения на разных направлениях в течение последнего времени.

Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев выразил мнение, что сейчас в Вооруженных силах Украины сформировались возможности для проведения одновременного контрнаступления по крайней мере на четырех направлениях.

Как отметил военный эксперт Владислав Селезнев, приоритетным направлением для контрнаступления ВСУ станет юг Запорожской и Херсонской областей. При этом он подчеркнул, что российская оккупационная армия понимает, что Силы обороны Украины могут наступать именно на этих направлениях, поэтому она готовится к этому и укрепляет оборонительные рубежи.

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