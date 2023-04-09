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"Ничего живого не останется": Фейгин заявил, что при контрнаступлении ВСУ расчистят весь тыл россиян

Алина Дембицкая
9 апреля 2023, 03:00
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Российский оппозиционер подчеркнул, что, вероятно, захватчики боятся подготовительной части контрнаступления, потому что не знают, где оно начнется.
Марк Фейгин, ВСУ
Фейгин заявил, что во время контрнаступления ВСУ расчистят весь тыл россиян / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, УНИАН

В начале весеннего контрнаступления Вооруженные силы Украины могут осуществить такой массированный удар, что российские оккупационные войска больше не смогут сопротивляться. Такое мнение высказал российский оппозиционный политик и правозащитник Марк Фейгин в эфире Эспрессо.

По его словам, вероятно, захватчики боятся подготовительной части контрнаступления, потому что не знают, где оно начнется.

"То ли на Кинбурнской косе высадятся, то ли на Токмак пойдут, а через Токмак – на Мелитополь, никто ничего не знает. Но известно, что будет огневая поддержка. И Украина сейчас накопила большие ресурсы, которые ей передал Запад ... Там ничего живого не останется. Все полетит под откос, надо признать честно, что и артиллерия, и М155, и "Хаймарсы" – чрезвычайно эффективные. Это высокоэффективное оружие еще с августа прошлого года доказало свою высокую эффективность. И если этих средств стало больше, а судя по тому, что даже прорывается как информация, увеличились они в разы", - отметил Фейгин.

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Российский оппозиционер обратил внимание на то, как в пропагандистских эфирах военные специалисты говорят, что надо бояться именно этого.

"С ночи как начнут – ничего живого не останется. Все БК и штабы будут положены. А поскольку американцы участвуют в планировании наступления – это их фирменный стиль: хоть в Ираке, хоть где, – они всегда именно так действуют. Сначала надо расчистить все, у противника не должно остаться ничего, массированный удар ракетно-бомбово-снарядный должен сделать так, что оказывать сопротивление не будет возможности", - сказал он.

По его мнению, вероятнее всего, именно так и будет происходить операция контрнаступления Вооруженных сил Украины.

"Причем, вполне можно предположить, что начнут обстреливать одну часть, российская сторона бросится туда, будет пытаться сдержать контрнаступление, обеспечить оборону, а произойдет что-то в совершенно неожиданном месте – где-то высадится десант. Поэтому, я думаю, что нервозность повышена, а психологическое состояние несколько подавлено", - подытожил оппозиционер.

Кто такой Марк Фейгин

Марк Захарович Фейгин (род. 3 июня 1971, Куйбышев) — российский юрист. Принимал участие в защите группы Pussy Riot, националиста Ильи Горячева (БОРН), украинской военнослужащей Надежды Савченко. Депутат Государственной думы (1994—1995). Заместитель мэра Самары (1997—2007). Кандидат юридических наук (1999), пишет Википедия.

Ведёт YouTube-канал Фейгин Live на политические темы.

Контрнаступление Сил обороны Украины

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что этой весной у Украины есть огромный шанс осуществить успешное контрнаступление. Все это может произойти благодаря значительному истощению российских оккупационных войск и использованию западного оружия. По словам Остина, на данный момент Украина имеет "значительное преимущество" над российскими силами, хотя линия фронта претерпевала изменения на разных направлениях в течение последнего времени.

Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев выразил мнение, что сейчас в Вооруженных силах Украины сформировались возможности для проведения одновременного контрнаступления по крайней мере на четырех направлениях.

Как отметил военный эксперт Владислав Селезнев, приоритетным направлением для контрнаступления ВСУ станет юг Запорожской и Херсонской областей. При этом он подчеркнул, что российская оккупационная армия понимает, что Силы обороны Украины могут наступать именно на этих направлениях, поэтому она готовится к этому и укрепляет оборонительные рубежи.

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