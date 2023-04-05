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"Их бросают в мясорубку": в Белом доме заявили о сокрушительных потерях ЧВК Вагнера в Бахмуте

5 апреля 2023, 00:10
Руководство "вагнеровцев" не жалеет живой силы и бросает своих военных в настоящую "мясорубку".
ЧВК Вагнера, Пригожин
В Белом доме заявили о сокрушительных потерях ЧВК Вагнера в Бахмуте / СБУ, скриншот

Бойцы частной военной компании "Вагнера" несут сокрушительные потери на Бахмутском направлении, где сейчас идут самые ожесточенные бои. Об этом заявил представитель Белого дома, которую привел журналист "Голоса Америки" Джефф Селдин в Twitter.

Он заявил, что руководство "вагнеровцев" не жалеет живой силы и бросает своих военных в настоящую "мясорубку".

"США видят, как Россия несет сокрушительные потери... с тем, что войска Вагнера фактически бросают в мясорубку, в частности в Бахмуте", - написал Селдин.

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В Белом доме считают, что руководство группы "Вагнера" также демонстрирует невероятное пренебрежение к своим солдатам.

Битва за Бахмут

Аналитики американского Института изучения войны недавно заявили, что РФ может потерять значительную часть элитных подразделений ЧВК "Вагнер" в битве за украинский Бахмут. Этому будет способствовать невыгодное положение армии РФ возле города, которое позволит ВСУ уничтожить немало "живой" силы оккупантов. Аналитики прогнозируют, что военному командованию РФ для достижения успеха под Бахмутом придется бросить в бой в поддержку ЧВК свои воздушно-десантные силы или вообще отказаться от усилий взять город.

Ранее владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин жаловался, что в случае ухода вагнеровцев от города Бахмут Донецкой области фронт посыплется вплоть до российских границ. Он сказал, что отступление российских захватчиков от Бахмута повлечет за собой "эффект пружины". После этого украинские военные прорвутся на территорию так называемой "ЛНР", "сметут" Луганск, Сорокино и выйдут на территорию России".

Как отметил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, российские войска слабеют, а потому для прикрытия своих поражений все чаще используют фейки о взятии Бахмута. Он рассказал, что держит постоянную связь с подразделениями, которые выполняют задачи на самых горячих точках передовой.

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