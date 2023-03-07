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Россия может потерять все элитные отряды ЧВК "Вагнер": в ISW оценили ситуацию под Бахмутом

7 марта 2023, 07:49
Российское командование вообще может отказаться от усилий взять город, считают аналитики.
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин / скриншот

РФ может потерять значительную часть элитных подразделений ЧВК "Вагнер" в битве за украинский Бахмут. Этому будет способствовать невыгодное положение армии РФ возле города, которое позволит ВСУ уничтожить немало "живой" силы оккупантов.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что эскалация боевых действий под Бахмутом, которая наблюдается в последнее время, может уничтожить самые эффективные части войск РФ, а также ЧВК.

Минобороны РФ будет сложно найти замену тем силам, которые Москва потеряет в столкновениях с ВСУ на этом участке фронта.

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Аналитики прогнозируют, что военному командованию РФ для достижения успеха под Бахмутом придется бросить в бой в поддержку ЧВК свои воздушно-десантные силы или вообще отказаться от усилий взять город.

"Возможность нанести ущерб элитным частям группы "Вагнер" вместе с другими элитными подразделениями в условиях ведения городских боев является весьма вероятной для Украины", - говорится в отчете.

Напомним, ранее Пригожин жаловался, что в случае ухода вагнеровцев от города Бахмут Донецкой области фронт посыплется вплоть до российских границ. Он сказал, что отступление российских захватчиков от Бахмута повлечет за собой "эффект пружины". После этого украинские военные прорвутся на территорию так называемой "ЛНР", "сметут" Луганск, Сорокино и выйдут на территорию России".

Также ранее российский террорист Игорь Гиркин "наехал" на своего коллегу, другого террориста, главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Назвал его психопатом, военным преступником и призвал убрать его с фронта войны России против Украины вместе с министром обороны оккупантов Сергеем Шойгу.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Бахмут
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