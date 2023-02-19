ЧВК Вагнера – личный спецназ Путина: экс-депутат Госдумы назвал цель Пригожина

Евгений Пригожин вряд ли стремится стать государственным чиновником, считает Илья Пономарев.

Евгений Пригожин хочет расширить свою бизнес-империю, уверен Илья Пономарев / Скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Кремлевская верхушка считает, что армия российских оккупантов пока ничего не может достичь в войне против Украины, а в свою очередь, с их точки зрения, ЧВК "Вагнер" показывает определенный результат.

Об этом российский оппозиционный политик, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 гг. Илья Пономарев заявил в интервью Главреду.

"Это (ЧВК Вагнера – ред.) такой личный спецназ Путина, и в любой момент времени он может куда-то передвинуть Пригожина (главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин – ред.), но надо понимать формат этого передвижения", — подчеркнул он.

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Экс-депутат Госдумы пояснил, что Пригожин, в силу своего характера, происхождения, мотивации заинтересован в том, чтобы делать деньги.

"Причем делать это, что называется, в открытую. То есть становиться, грубо говоря, министром обороны, чтобы потом воровать на военных заказах, не является его пределом мечтаний. Поэтому вряд ли он стремится стать государственным чиновником, даже очень высокопоставленным. Он заинтересован больше в расширении его бизнес-империи, и будет стараться выстраивать отношения с властью именно таким образом", — добавил Пономарев.

Напомним, в ГУР Минобороны Украины ранее заявляли, что в агрессоре России усиливается конфликт между Минобороны и ЧВК Вагнера. По данным разведки, конфронтацию усиливает сам глава ведомства Шойгу, который заявлял об оккупации некоторых украинских территориях, но не упомянул об участии в захвате земель боевиков Вагнера.

Шойгу в противовес ЧВК Вагнера решил создать частную военную компанию Патриот. По мнению российского оппозиционера Ильи Пономарева, идея обречена на провал. Шойгу лишний раз продемонстрировал свою неспособность руководить войсками.

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