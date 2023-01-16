"Были модернизированы еще в Советском Союзе": Жданов рассказал, чем сейчас РФ воюет против Украины

Современная военная техника России уже не перебрасывается на войну в Украину. Сейчас захватчики снимают советскую технику и вооружение со складов длительного хранения.
Военный эксперт Олег Жданов в эфире своего YouTube-канала отметил, что речь идет о машинах, танках, бронетранспортерах, которым 30 лет и больше.
"Сейчас они (российские военные, – ред.) конкретно ушли в историю, пошли на склады длительного хранения. И сегодня мы наблюдаем, что они везут технику, снятую с длительного хранения", – отметил эксперт.
Кто такой Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
Он уточнил, что на эшелонах стоят танки Т-80 и Т-72А, которые единственные были немного модернизированы еще в Советском Союзе.
"То есть понимаете, сколько лет этим танкам. Везут "Уралы", везут КрАЗы 225-ти, которые стоят на хранении. Советский Союз очень много их ставил. КрАЗ лучшим тягачем тогда был и лучшей машиной в плане проходимости для войск. Вот это они и везут сегодня на передовую", – добавил Жданов.
Как сообщал Главред, в ночь на 1 января 2023 года Силы обороны Украины нанесли удар по месту базирования российских военнослужащих в оккупированной Макеевке Донецкой области. Здание полностью уничтожено. В результате удара погибли 400 и ранены 300 оккупантов.
Огромные потери оккупантов в Макеевке также подтвердили российские пропагандисты.
Напомним, ВСУ разбомбили базу оккупантов под Шахтерском. Было ликвидировано более 100 российских захватчиков. Удар был нанесен в ночь с пятницы на субботу. Одна из очевидиц рассказала, что взрывную волну почувствовали люди во многих населенных пунктах, расположенных поблизости.
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