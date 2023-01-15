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"Все идет по плану": Путин насмешил абсурдным заявлением насчет войны в Украине

15 января 2023, 13:30
Динамика "спецоперации", как Владимир Путин называет войну, якобы положительная.
Путин
Владимир Путин / Скриншот

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что война в Украине якобы идет по плану, разработанному минобороны оккупантов.

Такое заявление он сделал в интервью российским пропагандистам. Соответствующее видео уже опубликовали в Сети.

Динамика "спецоперации", как Путин называет войну, якобы положительная. Все развивается в рамках плана минобороны и генштаба, заявил хозяин Кремля.

Исходя из его слов, гигантские потери оккупантов (более 100 тысяч уничтоженных солдат РФ), также входят в "планы минобороны".

Отметим, что о катастрофических потерях среди оккупантов Путин предпочел не вспоминать.

Напомним, Путин уже не впервые делает абсурдные заявление по поводу войны в Украине.

На фоне оглушительных провалов российских оккупантов в Украине хозяин Кремля попытался убедить в том, что война, которую он стыдливо называет "специальной военной операцией", якобы идет по плану.

Ранее Путин сказал, что развязанная Россией война против Украины может затянуться. Захват оккупантами только некоторых украинских территорий он посчитал, мол, "значимым результатом".

Также Путин признался, что уже 150 тысяч мобилизованных россиян отправили на фронт воевать против ВСУ в рядах захватчиков.

По его словам, из них 77 тысяч уже находятся в боевых подразделениях, остальные, дескать, "на вторых-третьих рубежах" или якобы "проходят подготовку".

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