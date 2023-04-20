'Россия нам не друг': в правительстве Орбана внезапно заявили о поддержке Украины

Гергей Гуляш заявил, что РФ может стать союзником Венгрии, если будет соблюдать международное право.

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В правительстве Орбана внезапно заявили о поддержке Украины / коллаж фото УНИАН

Правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана неожиданно выразило поддержку Украине. В Будапеште говорят, что страна-агрессор Россия не является другом для Венгрии.

Как пишет 24.hu, соответствующее заявление сделал руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуляш. Он подчеркнул, что Венгрия выражает свою поддержку Украине. В то же время, по его словам, РФ может стать союзником Венгрии, если будет соблюдать международное право.

"Мы среди тех, кто поддерживает Украину. Россия – наш партнер, а не друг, Америка – наш союзник, а наши союзники – наши друзья. Для того, чтобы Россия была нашим другом, необходимо уважать международное право", - подчеркнул Гуляш.

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Он также прокомментировал заявление Орбана о том, что Украины "не существует" в финансовом плане. По словам Гуляша, это понятно, что экономике Украины необходима поддержка, чтобы функционировать в условиях войны с РФ. Он также отметил, что неизвестно, что произошло бы с Украиной, если бы Киев не получал финансовой помощи.

Скандальные заявления Орбана

Ранее Виктор Орбан заявлял, что украинцы могут воевать, пока США будут поддерживать их оружием и деньгами. При этом он подчеркнул, что Венгрия уже столкнулась с опасностью быть втянутой в войну в Украине, а также посетовал на то, что рост цен на энергоносители также толкает страну в опасном направлении.

Кроме того, в Интернете появилась фотография премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в шарфе с картой "Великой Венгрии", на которой обозначены территории, принадлежащие Украине и Румынии – Закарпатье и Трансильвания. Сам Орбан позже пытался оправдаться за свой поступок.

Также в феврале премьер Венгрии заявил, что на востоке его страна граничит с россиянами. При этом Орбан "забыл" об Украине.

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