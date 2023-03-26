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Венгрия "опрокинула" Путина: Будапешт не поддерживает планы России по оккупации Украины

26 марта 2023, 15:58
В то же время Венгрия продолжает подыгрывать агрессору РФ и выступать за, дескать, "немедленное прекращение огня" в Украине, что категорически не выгодно Киеву.
Сийярто, Путин
В Венгрии не поддерживают, дескать, "сохранения Россией контроля" над захваченными территориями Украины / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Призывы Венгрии к завершению войны страны-оккупанта России против Украины путем переговоров не означают того, что Будапешт поддерживает, дескать, "передачу Москве" украинских территорий, которые оккупировали российские войска. В то же время венгерское государство выступает за немедленное прекращение огня. Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто.

В интервью AP он рассказал о том, что Венгрия призывает к немедленному прекращению войны в Украине. Но посыл Будапешта, мол, не подразумевает позиции, которая была бы связана с сохранением оккупантов РФ контроля над захваченными на данный момент украинскими территориями.

По словам дипломата, дескать, сесть за стол переговоров – не означает принять текущее положение вещей.

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"Когда прекращается война и начинаются мирные переговоры, совсем необязательно, чтобы границы были там, где проходит линия фронта. Мы знаем это и из нашей собственной истории… Сейчас должно наступить прекращение огня", - подчеркнул Петер Сийярто.

Добавим, глава МИД Венгрии Сийярто умолчал о том, что немедленное прекращение огня как раз таки выгодно агрессору России, чтобы удержать оккупированные украинские территории и получить время на подготовку к повторному наступлению на Украину.

Венгрия отказалась арестовать Путина

Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш ранее заявил, что в стране не будут арестовывать российского директора Владимира Путина, который развязал агрессивную войну против Украины. Дескать, в Будапеште не видят для этого "правовых оснований".

"Мы можем сослаться на венгерский закон и на его основании не можем арестовать президента России ... Эти решения не самые удачные, поскольку они ведут к дальнейшей эскалации, а не к миру, это мое личное субъективное мнение", - отметил Гуляш.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что отказ Венгрии арестовать Путина, если он приедет на их территорию, только добавит головной боли венгерскому правительству. По его словам, Будапешт отказывается от выполнения обязательств и фактически обнуляет свою репутацию.

"Кстати, сегодня еще раз Венгрия проявила себя. Они могут говорить все что угодно, этот вопрос хотят ли они соблюдать правила ... То есть Венгрия продолжает обнулять свою репутацию, а после этого она будет иметь другие сложности касательно общения в ЕС. Речь о кредитах и деньгах, рынках сбыта и в целом снижении репутации", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Смотрите видео ТСН - глава МИД Венгрии Сийярто ездил к Лукашенко на якобы "переговоры о мире в Украине"

Отношения Украины и Венгрии:

Петер Сийярто война России и Украины мирные переговоры с Россией
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