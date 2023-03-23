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"Обнуляют свою репутацию": Подоляк предупредил Венгрию о сложностях из-за отказа арестовывать Путина

23 марта 2023, 20:13
В Венгрии начали искать отмазки, чтобы не выполнять решение Международного уголовного суда и не задерживать Путина.
Виктор Орбан, Михаил Подоляк
Украина отреагировала на отказ Венгрии арестовывать Путина / Коллаж фото Офис президента, УНИАН

Венгрия отказывается арестовывать президента страны-агрессора России Владимира Путина даже в случае его приезда в страну. Однако это лишь добавит местному правительству "головной боли". Об этом в эфире телемарафона рассказал советник Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что Венгрия "обнуляет свою репутацию", ведь не хочется выполнять взятые на себя обязательства.

"Кстати, сегодня еще раз Венгрия проявила себя. Они могут говорить все что угодно, этот вопрос хотят ли они соблюдать правила ... То есть Венгрия продолжает обнулять свою репутацию, а после этого она будет иметь другие сложности касательно общения в ЕС. Речь о кредитах и деньгах, рынках сбыта и в целом снижении репутации", - сказал Подоляк.

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Напомним, в Венгрии придумали отмазку и заговорили, что не могут арестовать Путина, так как власти якобы "не встроили в венгерскую правовую систему" Римский устав Международного уголовного суда.

Что такое Римский статут

Римский статут – это главный документ работы Международного уголовного суда в Гааге. Он регулирует его работу, определяет виды наказания и функции Ассамблеи государств-участников.

Статут одобрили в 1998 году, документ вступил в силу в июле 2002 года. Его подписали и ратифицировали 122 страны, 31 страна только подписала. США, Россия, Израиль и Северный Судан сначала поставили свои подписи, но передумали и отозвали их.

Статут определяет полномочия суда в Гааге по расследованию масштабных преступлений: геноцида, преступлений против человечества, военных преступлений. После ратификации Римского статута государство становится участником Международного уголовного суда, а преступления ее граждан или совершенные на ее территории – подсудными суду в Гааге.

Украина подписала Римский статут еще 20 января 2000 года, но так и не ратифицировала его, хотя после соглашения об Ассоциации с ЕС в 2014 году сделать это является одним из ее прямых международных обязательств. Статут предусматривает возможность, что и без ратификации государство может признать юрисдикцию суда по определенным делам, подав об этом должное заявление.

Украина признала его юрисдикцию по двум вопросам двумя заявлениями Министерства иностранных дел, поданными 17 апреля 2014 года по делам Майдана и 8 сентября 2015 года – о преступлениях против человечности и военных преступлений, совершенных на ее территории.

Ордер на арест Путина - что известно

17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и передаче детей из оккупированных территорий Украины в РФ.

Этот ордер является секретным. Однако также считается, что информирование общественности может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений.

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не будет нести обязательства, связанные с решениями Международного уголовного суда.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что было зафиксировано более 16 тысяч случаев принудительной депортации детей. Украине удалось вернуть лишь 308 детей. Однако настоящее количество депортированных может быть больше.

Стоит отметить, что теперь Путина должны арестовать и передать в суд.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение МУС и назвал его историческим.

"Глава государства-террориста и еще одно российское должностное лицо официально стали подозреваемыми в военном преступлении. В депортации украинских детей – незаконном перемещении тысяч наших детей на российскую территорию", – отметил президент Украины.

Другие новости:

война в Украине Венгрия Владимир Путин Гаагский трибунал вторжение России Михаил Подоляк
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