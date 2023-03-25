"Школы на Закарпатье в опасности": Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС – Сийярто

Будапешт придумал причину, чтобы заблокировать евроатлантическую и европейскую интеграцию Украины.

Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС / УНИАН

Венгрия блокирует вступление Украины в Евросоюз из-за закона об образовании, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Будапешт не поддержит евроатлантическую и европейскую интеграцию Украины пока "школы в Закарпатье в опасности", сообщил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач со ссылкой на слова Петера Сийярто.

"Венгрия не может поддерживать трансатлантическую и европейскую интеграцию Украины до тех пор, пока венгерские школы в Закарпатье находятся в опасности" — заявил Сийярто.

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Министр иностранных дел Венгрии также заявил, что "1300 венгерских школ и детских садов принимают детей и студентов-беженцев из Украины, пока 99 венгерских начальных и средних школ в Украине находятся под угрозой закрытия из-за украинского закона об образовании".

Ранее сообщалось, что правительство Венгрии запретило доставку и транзит оружия через свою территорию для помощи ВСУ. Орбан объясняет это решение тем, что в Венгрии не желают "спровоцировать кого-то" сделать мишенью населенные пункты Украины, где проживают этнические венгры.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Венгрия должна определиться, с кем она: либо с украинцами, либо с российскими агрессорами. Зеленский во время обращения к Евросовету отметил, что Украину в ЕС прямо поддерживают некоторые страны, с другими можно найти общий язык, и только Венгрия должна определиться, она с Украиной или со страной-агресором РФ.

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