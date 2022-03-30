"Российский орден ему важнее": Кулеба упрекнул Сийярто за разрушение отношений Украины и Венгрии

Кулеба упрекнул Сийярто за разрушение отношений Украины и Венгрии / Reuters, коллаж Главред

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что обвинения его венгерского коллеги Петера Сийярто о якобы вмешательстве Украины в венгерские выборы являются безосновательными. Более того, такие заявления главы МИД Венгрии разрушают отношения между Киевом и Будапештом.

Так Кулеба отреагировал на высказывания Сийярто о том, что Украина якобы вмешивалась в венгерские парламентские выборы, которые состоятся в это воскресенье, 3 апреля. Свою позицию украинский министр иностранных дел выразил в комментарии "Европейской правде".

Кулеба подчеркнул, что, в отличие от поведения Венгрии в Украине, наше государство никогда не вмешивались во внутренние дела Венгрии, тем более накануне выборов.

"Обидно видеть, как ради краткосрочной предвыборной выгоды министр Сийярто готов придумывать нелепицы и разрушать наши с ним отношения, которые мы так долго выстраивали. Если орден от Лаврова для него более важен, чем отношения со мной, то нужно так прямо и сказать", – заявил глава МИД Украины.

В чем Сийярто обвинил Украину

Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто в среду, 30 марта, предъявил обвинение украинскому правительству в том, что Украина якобы пыталась повлиять на запланированные на 3 апреля парламентские выборы в Венгрии. Он сказал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба якобы позвонил послу Украины в Будапеште, "чтобы проконсультироваться о возможности влияния на результаты венгерских выборов".

При этом Сийярто не вдавался в детали и не объяснял, каким образом он узнал о содержании телефонного разговора между главой украинского МИД и главой посольства Украины в Будапеште. Однако в прошлом году в Венгрии получил огласку скандал, в центре которого оказалась шпионская программа Pegasus. Как оказалось, эту программу использовали, чтобы следить за оппозиционными политиками и журналистами. После скандала в правительстве Виктора Орбана открыто признали, что действительно пользуются этой шпионской программой.

Ранее сообщалось, что правительство Венгрии запретило доставку и транзит оружия через свою территорию для помощи ВСУ. Орбан объясняет это решение тем, что в Венгрии не желают "спровоцировать кого-то" сделать мишенью населенные пункты Украины, где проживают этнические венгры.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Венгрия должна определиться, с кем она: либо с украинцами, либо с российскими агрессорами. Зеленский во время обращения к Евросовету отметил, что Украину в ЕС прямо поддерживают некоторые страны, с другими можно найти общий язык, и только Венгрия должна определиться, она с Украиной или со страной-агресором РФ.

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