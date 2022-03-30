УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Российский орден ему важнее": Кулеба упрекнул Сийярто за разрушение отношений Украины и Венгрии

30 марта 2022, 16:05

Глава МИД Украины заявил, что наше государство никогда не вмешивалось во внутренние дела Венгрии, и в частности в их выборы.

false
Кулеба упрекнул Сийярто за разрушение отношений Украины и Венгрии / Reuters, коллаж Главред

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что обвинения его венгерского коллеги Петера Сийярто о якобы вмешательстве Украины в венгерские выборы являются безосновательными. Более того, такие заявления главы МИД Венгрии разрушают отношения между Киевом и Будапештом.

Так Кулеба отреагировал на высказывания Сийярто о том, что Украина якобы вмешивалась в венгерские парламентские выборы, которые состоятся в это воскресенье, 3 апреля. Свою позицию украинский министр иностранных дел выразил в комментарии "Европейской правде".

Кулеба подчеркнул, что, в отличие от поведения Венгрии в Украине, наше государство никогда не вмешивались во внутренние дела Венгрии, тем более накануне выборов.

"Обидно видеть, как ради краткосрочной предвыборной выгоды министр Сийярто готов придумывать нелепицы и разрушать наши с ним отношения, которые мы так долго выстраивали. Если орден от Лаврова для него более важен, чем отношения со мной, то нужно так прямо и сказать", – заявил глава МИД Украины.

В чем Сийярто обвинил Украину

Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто в среду, 30 марта, предъявил обвинение украинскому правительству в том, что Украина якобы пыталась повлиять на запланированные на 3 апреля парламентские выборы в Венгрии. Он сказал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба якобы позвонил послу Украины в Будапеште, "чтобы проконсультироваться о возможности влияния на результаты венгерских выборов".

При этом Сийярто не вдавался в детали и не объяснял, каким образом он узнал о содержании телефонного разговора между главой украинского МИД и главой посольства Украины в Будапеште. Однако в прошлом году в Венгрии получил огласку скандал, в центре которого оказалась шпионская программа Pegasus. Как оказалось, эту программу использовали, чтобы следить за оппозиционными политиками и журналистами. После скандала в правительстве Виктора Орбана открыто признали, что действительно пользуются этой шпионской программой.

Ранее сообщалось, что правительство Венгрии запретило доставку и транзит оружия через свою территорию для помощи ВСУ. Орбан объясняет это решение тем, что в Венгрии не желают "спровоцировать кого-то" сделать мишенью населенные пункты Украины, где проживают этнические венгры.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Венгрия должна определиться, с кем она: либо с украинцами, либо с российскими агрессорами. Зеленский во время обращения к Евросовету отметил, что Украину в ЕС прямо поддерживают некоторые страны, с другими можно найти общий язык, и только Венгрия должна определиться, она с Украиной или со страной-агресором РФ.

Читайте также:

viber
Венгрия МИД Украины Дмитрий Кулеба МИД Венгрии Петер Сийярто новости Украины новости Венгрии
Реклама
Популярное
"В мае мы уже должны жарить шашлыки": астролог назвал дату окончания войны и рассказал о сделках с РФ"В мае мы уже должны жарить шашлыки": астролог назвал дату окончания войны и рассказал о сделках с РФ Гороскоп на сегодня, 30 марта 2022: Стрельцам – перемены к лучшему, Козерогам – соперникиГороскоп на сегодня, 30 марта 2022: Стрельцам – перемены к лучшему, Козерогам – соперники Гороскоп для Киева: астролог назвала точную дату затишья в столицеГороскоп для Киева: астролог назвала точную дату затишья в столице Ядерного удара не будет, но есть другой страшный риск - астролог предупредила украинцевЯдерного удара не будет, но есть другой страшный риск - астролог предупредила украинцев Кремль меняет цели: почему уже никто не помешает Украине вернуть Донбасс и КрымКремль меняет цели: почему уже никто не помешает Украине вернуть Донбасс и Крым

Последние новости

16:05

"Российский орден ему важнее": Кулеба упрекнул Сийярто за разрушение отношений Украины и Венгрии

16:04

Когда и чем может закончиться война в Украине – чат с волонтером и блогером Юрием Касьяновым

16:01

"Нас будут бить из-за каждого куста": террорист Гиркин дал печальный прогноз для армии РФ в Украине

15:50

Сочные отбивные с хрустящей корочкой: всего один секретный ингредиент сделает мясо восхитительнымВидео

15:39

Путин перепрятал свою любовницу: Кабаева исчезла из Швейцарии

Реклама
15:21

"Без руки, без ноги": сеть захватил новый хит о российских оккупантахВидео

15:08

Как остановить Путинамнение

14:47

У Путина заявили, что не будут обсуждать с Украиной статус КрымаВидео

14:45

СМИ нашли в Дубае шикарную виллу Кадырова за много миллионов долларов

14:43

Приметы на 31 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14:20

Гороскоп для Украины на апрель 2022: сильных бомбежек не будет, начнется восстановление городов

14:13

ВСУ разбили российскую колонну и захватили расхваленную огнеметную систему "Солнцепек"Видео

13:42

Стамбул – это не Минск-3: Украина и Россия используют передышку для подготовки к новой войнемнение

13:35

Полный вывод войск: Арахамия назвал условие подписания мирного договора с Россией

13:08

На Запорожье ВСУ уничтожили 18 оккупантов и "поджарили" вражескую техникуВидео

13:04

"Маски сорваны": у Семенович "пригорело" от отказа Барских петь для россиян

12:55

"Какой русский человек не украдет что-нибудь": жена российского оккупанта уговаривала его мародерить в УкраинеВидео

12:49

Российский полковник дал прямое указание "сровнять с землей" целое село на Сумщине

12:37

Обезвоживание у ребенка и взрослого: как распознать и что делать

12:31

"Пристрелит собственная охрана": Арестович рассказал, почему Путин боится развязывать ядерную войнуВидео

Реклама
12:22

Над вами смеются и гонят отовсюду, и это только начало жалкого конца России: как Путин кинул россиянмнение

12:20

Активная фаза боевых действий в Украине продлится еще неделю, может больше - Арестович

12:14

"До конца лета": мэр Львова спрогнозировал, сколько продлится война с Россией

12:03

"Это честно": Дурнев раскрыл подробности расставания Дорофеевой и ДантесаВидео

11:51

В Китае готовы сыграть конструктивную роль в переговорах Украины и России

11:35

"Путин еще насыпет соли на раны": Джонсон пообещал, что британцы дадут украинцам смертоносное оружие

11:34

Статус беженца в Норвегии для украинцев в 2022: как попасть в страну и на что можно рассчитывать

11:24

Поздравления с Теплым Алексеем – прикольные, христианские и короткие

11:22

Убили мужа и собаку, а потом изнасиловали: украинка не стала молчать о зверствах российских солдат

11:18

В Украину вернутся заморозки и накроют дожди: какой будет погода на Пасху 2022 в Украине

11:02

Пленный горе-оккупант по прозвищу Чмоня стал звездой TikTokВидео

10:40

Деэскалация по-русски: оккупанты всю ночь били по Чернигову и нанесли авиаудары по НежинуВидео

10:30

Гороскоп на завтра, 31 марта 2022: Близнецам – давние враги, Стрельцам – деньги

10:17

Первый конспект и предмет торга: что показали переговоры в Стамбулемнение

10:01

Благодаря таким людям Украина победит: в Луцке 84-летний дедушка принес волонтерам деньги для ВСУ

09:46

Военные 47-й танковой дивизии РФ бунтуют и разрывают контракты - не хотят воевать в Украине

09:27

Великобритания готова стать гарантом безопасности Украины - постпред в ООН

09:12

Священник с хоругвями и крестом пошел против вооруженных оккупантов в Славутиче

08:57

Возмездие наступит раньше, чем кажется: из-за войны в Украине Россия обречена рассыпатьсямнение

08:32

Как подать заявку на получение компенсации при потере жилья: пошаговая инструкцияВидео

Реклама
08:07

В Буче появился свой "призрак": на счету 70-летнего охотника уже больше 50 ликвидированных орков

07:34

В Украине намерены полностью запретить Московский патриархат

07:07

Был "миротворцем" в Сирии и "освободителем" в Украине: ВСУ ликвидировали российского майора

06:45

Летальное оружие для Украины будут собирать по всему миру - Великобритания созывает конференцию

06:41

Гороскоп на сегодня, 30 марта 2022: Стрельцам – перемены к лучшему, Козерогам – соперники

06:37

Результат переговоров в Стамбуле: война с Россией продолжается, зрады не случилосьмнение

06:05

Украина не стреляет по военным объектам на территории России: Арестович назвал причину

05:38

Школьник из Харькова был корректировщиком огня для россиян - ему даже не заплатилиВидео

05:21

"Быть русским - стыдно!": Горбунов показал, как сейчас относятся к россиянам за границейВидео

04:38

После провала своего первоначального плана блицкрига российские войска перешли к плану Б - Кислица

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять