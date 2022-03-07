Венгрия запретила транзит и поставку оружия в Украину

Венгрия запретила транзит оружия в Украину через свою территорию

Правительство Венгрии запретило доставку и транзит оружия через свою территорию для помощи ВСУ.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает "Европейская правда".

В сообщении отмечается, что Венгрия запретила поставку в Украину вооружения. Также нельзя будет осуществлять транзит военной техники через территорию государства.

Орбан объясняет это решение тем, что в Венгрии не желают "спровоцировать кого-то" сделать мишенью населенные пункты Украины, где проживают этнические венгры. Он также подчеркнул, что Венгрия отправит в Украину большой объем гуманитарной помощи.

"Мы присылаем продукты питания, средства гигиены и детские товары общей стоимостью 600 млн форинтов (1,58 млн евро)", - отметил премьер-министр.

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Ранее Главред писал, что правительство Венгрии поддержало отключение России от SWIFT.

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