Венгрия не позволит транзит летального оружия для Украины по своей территории

Венгрия не позволит транзит оружия в Украину / Фото: УНИАН

Венгрия не будет отправлять войска или оружие в Украину и не позволит транзит летального оружия через свою территорию, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в понедельник.

"Причина принятия этого решения состоит в том, что такие поставки могут стать объектами вражеских военных действий, и... мы должны обеспечить безопасность Венгрии... чтобы мы не втягивались в эту войну", - сказал Сийярто после встречи с косовским главой МИД Доникой Герваллой.

Напомним, жители Городни в Черниговской области заблокировали движение военной техники РФ в сторону областного центра. Местные жители остановили оккупантов, перегородив им дорогу. Вследствие этого они вынуждены были развернуться и поехать в сторону села Сеньковка, откуда ранее и прибыли.

Ранее на въезде в Корюковку на Черниговщине местные жители вышли общиной и остановили движение оккупационных танков России. Колонна оккупационных войск вынуждена была покинуть город.

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