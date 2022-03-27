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"Полностью остановится экономика Венгрии": венгерский премьер попытался оправдать отказ от санкций против РФ

27 марта 2022, 12:09

По словам Орбана, Австрия и Германия тоже считают, что если российские газ и нефть перестанут поступать, экономика остановится.

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Виктор Орбан / Reuters​​​​

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что просьбой ввести эмбарго против российских энергоносителей Украина желает полного коллапса венгерской экономике. Об этом глава венгерского правительства сказал в радиоэфире, сообщает портал Telex.

По словам Орбана, Австрия и Германия считают, что если российские газ и нефть перестанут поступать, экономика остановится.

"Вопрос для Венгрии не в том, готова ли она платить немного больше денег за энергию и помогать Украине, потому что тогда мы были бы к этому готовы. Речь идет о том, поступит ли газ вообще", - сказал чиновник.

По словам Орбана, украинцы просят Венгрию об отказе от использования 61% всей поступающей в страну нефти. И это неминуемо вызовет дефицит топлива.

Кроме того, по словам Орбана, если Венгрия введет эмбарго на российский газ, это означает, что исчезнет 85% всего венгерского потребления газа.

"Если не будет нефти и газа, венгерская экономика остановится: заводы будут закрыты, будет массовая безработица. То, что просят украинцы, - это полностью остановить венгерскую экономику, снова потерять годы развития и снизить уровень производительности венгерской экономики до уровня, который был 8-10 лет назад", – сказал он.

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Напомним, ранее Германия, Австрия и Венгрия против запрета на импорт газа и нефти из России. Они не готовы к моментальному разрыву экономических отношений с российским государством.

А вот Варшава проявила самую жесткую позицию в вопросе прекращения торговли с Москвой. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

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нефть эмбарго российское вторжение Виктор Орбан новости Венгрии
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