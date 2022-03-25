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"Виктор, ты знаешь, что в Мариуполе?": Зеленский эмоционально обратился к венгерскому премьеру

25 марта 2022, 06:24

По словам украинского лидера, Венгрия должна определиться - с кем она? Либо с украинцами, либо с российскими агрессорами.

Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Украину в Европейском союзе прямо поддерживают некоторые страны, с другими можно найти общий язык, и лишь Венгрия должна определиться – с кем она (либо с украинцами, либо с российскими агрессорами). Об этом в обращении к Евросовету заявил президент Владимир Зеленский.

И попутно украинский лидер также жестко раскритиковал венгерского премьера Виктора Орбана. Кроме того, Зеленский также сказал, что был на набережной Дуная в Будапеште, где расположен мемориал в виде металлических ботинков людей, которых убили нацисты во время Второй мировой войны.

"Послушай, Виктор. Знаешь, что происходит в Мариуполе? Пожалуйста, если сможешь, сходи на свою набережную. Посмотри на ту обувь. И ты увидишь, как массовые убийства могут повторяться в современном мире. И это сегодня делает Россия. Та же самая обувь в Мариуполе. Там такие же люди. Взрослые и дети, и бабушки, и дедушки. Их там тысячи. И этих тысяч уже нет. А ты колеблешься, вводить санкции или нет, пропускать оружие (Украине через Венгрию, – Главред) или нет, торговать с Россией или нет", – сказал Зеленский.

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Напомним, ранее Венгрия не поддержит возможное создание бесполетной зоны в небе над Украиной и выступает за запрет для европейских стран на покупку российских энергоносителей. При этом страна также против поставок оружия Киеву через свою территорию.

Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сиярто.

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Венгрия Владимир Зеленский российское вторжение Виктор Орбан
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