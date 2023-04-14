"Украинцы держат мирное небо над Будапештом": в МИД ответили на циничный выпад Орбана

Поддерживая Украину, Европа инвестирует в свою собственную безопасность, подчеркнул Олег Николенко.

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В МИД ответили на скандальное заявление Виктора Орбана / Скриншот, УНИАН

В Министерстве иностранных дел прокомментировали циничное заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина якобы является финансово несостоятельным государством.

Венгерское руководство высказывается о финансовых вопросах других стран, в то время как сама Венгрия получает немалые деньги от ЕС для поддержания своей экономической стабильности, заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook.

"Очередное антиукраинское заявление. Совершенно не удивляемся, что оно получило мгновенную одобрительную реакцию в Москве. Цинично, что венгерское руководство высказывается о финансовых вопросах других стран, в то время как сама Венгрия получает немалые деньги от Европейского Союза для поддержания своей экономической стабильности. Призываем Виктора Орбана посмотреть в глаза: поддержка Украины - не благотворительность", — написал Николенко.

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В МИД подчеркнули, что поддерживая Украину, Европа инвестирует, прежде всего, в свою собственную безопасность.

"Венгерские власти должны быть благодарны за то, что на фоне беспрецедентной российской агрессии украинцы, ценой собственных жизней, держат мирное небо над Будапештом и другими европейскими городами", — заявил Николенко.

Беспардонное заявление Орбана

Ранее Орбан назвал Украину "финансово несуществующей". По его словам, Европа вынуждена финансировать многие украинские потребности и без поддержки партнеров война сразу закончится.

Ранее Виктор Орбан заявлял, что украинцы могут воевать, пока США будут поддерживать их оружием и деньгами.

При этом он подчеркнул, что Венгрия уже столкнулась с опасностью быть втянутой в войну в Украине, а также пожаловался на то, что рост цен на энергоносители также толкает страну в опасном направлении.

Также в Интернете появилась фотография премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в шарфе с картой "великой Венгрии", на которой обозначены территории, принадлежащие Украине и Румынии – Закарпатье и Трансильвания. Сам Орбан позже пытался оправдаться за свой поступок.

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