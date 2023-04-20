После потери Крыма Путина разорвут на части - Аббас Галлямов

Правление Владимира Путина Россией неизбежно приведет к революции – "элиты" уже понимают, что его нужно отстранять от власти, считает Аббас Галлямов.

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Потеря оккупированного Крыма станет сокрушительным поражением Путина – Галлямов / Главред

Страна-агрессор Россия провалила свои планы по так называемому большому зимнему наступлению на Украину и уходит в оборону. Российские оккупанты теперь ждут контрнаступательной операции ВСУ и хаотично выстраивают оборонные рубежи в надежде сдержать натиск украинских войск. Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин написал статью, в которой заявил, что контрнаступление армии Украины может привести к возвращению российской верхушкой Киеву оккупированных территорий и распаду РФ на отдельные княжества. Пригожин считает, что России "было бы выгодно" завершить войну уже сейчас и вцепиться в захваченные территории.

В интервью Главреду, российский политолог и политтехнолог, бывший спичрайтер Владимира Путина Аббас Галлямов рассказал, почему появилась статья Пригожина о ситуации на войне России против Украины, объяснил причину поездки Путина в оккупированные районы Херсонской и Луганской областей, оценил политическое положение Путина и пояснил, почему правящий режим в Кремле рухнет после освобождения Украиной Крыма.

На днях главарь группировки ЧВК Вагнер Пригожин выпустил статью, в которой заявил, что для власти в России "идеальным вариантом" было бы "поставить жирную точку" в войне против Украины и закрепиться на захваченных территориях. Как вы считаете, какой сигнал послала Москва? Кремль всеми силами будет пытаться заморозить войну?

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Я не считаю, что слова Пригожина – сигнал Москвы. Он сейчас фигура не того уровня, чтобы транслировать сигналы Кремля.

Пригожин был на коне осенью и в начале зимы прошлого года. В тот период Москва сменила командование своих войск и назначила Суровикина, с которым Пригожин нашел общий язык. Тогда Пригожина действительно можно было назвать серьезной политической фигурой, но с тех пор он серьезно "сдулся".

Пригожин сегодня и Пригожин того периода – два разных человека. Он начал "сдуваться" еще зимой, когда его перестали пускать в тюрьмы. Суровикина понизили, а на его место вновь прислали Герасимова, которого Пригожин с "пригожинцами" всячески оскорбляли. После этого у ЧВК Вагнера начался снарядный голод.

Вследствие скандалов присутствие Пригожина в кремлевских СМИ существенно ограничили. Пригожин и сам жаловался, что ему отключили спецсвязь, аннулировали пропуски, а на звонки перестали отвечать.

Сейчас Пригожин возвращается к своему прежнему статусу политического маргинала. Его заявления, скорее всего, являются самостоятельной инициативой. Пригожин пытается компенсировать свое ослабление – ему нужна политическая подпитка, чтобы окончательно не вернуться на маргинальный уровень.

Он не может действовать через высокие кабинеты власти, поэтому работает на общественное мнение. У него есть свой слабенький медийный ресурс, армия троллей для поддержки в социальных сетях и определенное количество прикормленных журналистов. Все это работает для формирования общественного мнения. Исходя из этого, я воспринял его статью исключительно как усиление собственных политических позиций. Не вижу в этом сигнала Кремля. У Кремля есть другие возможности для сигналов.

Кто такой Аббас Галлямов Аббас Радикович Галлямов – российский политолог, политтехнолог и публицист. В 2008-2010 годах – спичрайтер премьер-министра России Владимира Путина. Позже, в 2010-2014 годах, был заместителем руководителя администрации президента Республики Башкортостан. Кандидат политических наук.

К тому же нужно не забывать, что Пригожин умудрился поссориться с Администрацией президента РФ. В конце осени прошлого года Пригожину показалось, что он всемогущий. Пригожин позволил себе дважды грубо и публично "наехать" на АП – он сказал, что там полно тайных сторонников Ходорковского и агентов Госдепа, которые только и мечтают "слить" Россию. Дескать, берегитесь, мы с нашей кувалдой к вам придем. Поэтому Администрация президента уже не будет работать с Пригожиным, он стал для нее записным врагом.

Пригожин написал свою статью, поскольку нащупывает новые точки опоры в публичной политике. Политического опыта у него нет, а работа его журналистов не отличается качеством. Статья производит очень интересное впечатление, рекомендую всем, кто еще не ознакомился, внимательно ее прочитать.

У меня такое ощущение, что это какое-то письмо, которое писали несколько человек. Помните, как в Каникулах в Простоквашино – сначала письмо писал дядя Федор, потом Шарик, а следом за ними и Матроскин. Так и здесь, складывается такое впечатление, что материал делали пару человек. Потому что в нем очень много внутренних противоречий, в результате чего получился несвязный текст.

К примеру, в статье Пригожин пытается рассуждать о действиях ВСУ и Зеленского, которые цепляются за Бахмут и пишет, что город не имеет никакого значения. Вопрос – а чего вы тогда сами штурмуете Бахмут? Потери в боях за Бахмут несут обе стороны. Более того, у наступающей стороны еще больше потерь. Если Бахмут не представляет никакой ценности, почему вы в него уперлись? И таких нестыковок в тексте хватает.

Думаю, Пригожин поручил своим райтерам написать какую-то стратегическую статью, в которой он мнил бы себя не просто уголовником, а военным стратегом и политическим мыслителем. Пригожин хочет показать себя эдаким Платоном. Он пытается исправить свой имидж, но авторский стиль и его уголовная феня в тексте присутствуют.

Наверняка Пригожин поставил задачу сделать текст, который ему и написали. Дальше он сел и стал править сам. Что он там добавил – думаю, понятно, учитывая, какая атмосфера царит у него внутри коллектива. Пригожину никто ничего не может там возразить, любую глупость бегут и выполняют.

В итоге получился текст с набором внутренних противоречий. Хороший райтер должен был их сгладить. Видимо, они решили отдать текст на согласование Пригожину именно в таком виде, а он, как человек неопытный в этом деле, все утвердил.

В целом, именно такое у меня отношение к тексту Пригожина.

Что касается тезиса Пригожина о мире – думаю, это попытка популизма. Он пытается понравиться людям. Растерянность в России нарастает, а запрос на мир усиливается. Даже до твердокаменных патриотов уже доходит, что победить не удастся, а зимнее наступление, которое так долго анонсировали, закончилось тем, что российские войска не взяли даже Бахмут.

Теперь все начинают понимать очевидное, запрос на мир растет, и Пригожин это чувствует. Он ищет какие-то точки опоры в общественном мнении, поскольку административный ресурс уже настроил против себя. Вот и решил выдать популярную точку зрения.

Акцентирую внимание на том, что в этом тезисе также полно противоречий. Одно из них бросается в глаза и лежит на поверхности. В частности, Пригожин говорит, что, мол, надо объявить о мире, и тут же заявляет о необходимости вцепиться в "нашу" захваченную землю, иначе украинцы могут ее отбить. Рассуждая о военном аспекте, он признает, что украинские войска могут пойти на прорыв и забрать часть своих территорий.

Как Пригожин хочет договариваться о мире в ситуации, когда украинцы сказали, что будут воевать до тех пор, пока не вернут свои земли, а сам он признает, что Украина может вернуть территории. О каком мире может идти речь? На этот вопрос он не отвечает. Этот абзац – как бельмо в глазу, никак не связан с остальными мыслями в тексте.

В общем, я бы не стал придавать статье Пригожина большого значения. На мой взгляд, это попытка популизма, причем не очень качественная.

Российские пропагандисты сообщили о том, что Путин посетил позиции своих войск в захваченных Херсонской и Луганской областях. Зачем он туда поехал?

Путину нужно показывать активность, потому что такие действия хотят видеть в российском обществе. Не может верховный главнокомандующий всю дорогу сидеть в бункере, пока его войска на войне. Путин апеллирует к самым архаичным пластам сознания, уходящим корнями в глубокую древность. А там личное мужество имеет огромное значение. На эмоциональном уровне ты должен продемонстрировать мужество. Ты не можешь бояться.

Четко бросается в глаза разница между Путиным и Зеленским, который приезжает не просто поближе к линии фронта, а в самое пекло – в Бахмут.

Это просто жест для сторонников Путина в России?

Да, попытка продемонстрировать, что он не боится, принимает участие в войне и управляет процессом.

Также Путин туда поехал для того, чтобы воодушевить армию. Его армия на фоне того, что у нее ничего не получается, наверное, загрустила. Вероятно, Путин сам почувствовал, что надо ехать, но никто ему не сказал, что нет никакого толку от такой поездки.

Это даст Путину небольшой бонус с точки зрения влияния на общественное мнение. Однако в случае с армией это не сработает.

Путин поехал "воодушевлять" свои войска, потому что они там к чему-то готовятся?

Путин понял, что его армия находится в угнетенном состоянии – победы не видать, наступление провести не получается. Поэтому надо войска "воодушевить", особенно в преддверии украинского контрнаступления.

Впрочем, подчеркну, что поездка Путина никак не поможет российской армии. Шаг сработает лишь в качестве хорошей картинки для лояльного ему избирателя.

Однако избиратель тоже видит провалы и наверняка сомневается в целесообразности поездки Путина…

Не боится – уже хорошо. Не думаю, что его приезд как-то серьезно повлияет на настроения в армии. Это слишком слабый ответ. Российские войска столкнулись с гигантскими проблемами в виде неудач и бардака. Путин приехал на фоне множества проблем.

Мы помним, что на фронт время от времени приезжал и царь Николай II. Однако никакого эффекта это не давало.

Какую роль сегодня играет Путин в политической системе России? Путин – это лидер кремлевского режима, который принимает все решения или только ставленник правящей верхушки и фасадный правитель?

Правящий режим в России сегодня стал самым персоналистским режимом в мире. Это диктатура одного человека. Но, конечно, после начала войны влияние Путина ослабевает. И если раньше между Путиным и условным вторым человеком в стране (остальными элитами) была серьезная дистанция, то за год она существенно сократилась. Однако нельзя сказать, что все уравнялись с Путиным. Конечно, он пока еще остается первым номером.

При этом Путин уже не такой безусловный лидер, каким был раньше. Огромное количество людей стали в нем сомневаться. Раньше даже элиты не позволяли себе допускать какие-либо сомнения в отношении Путина, но теперь ситуация изменилась. Разговор Пригожина и Ахмедова – типичный тому показатель (телефонная беседа российских продюсера Иосифа Пригожина и миллиардера Фархада Ахмедова, в которой они ругали руководство РФ, - ред.). За глаза и в своем кругу Путина как только не называют.

Возможен ли сценарий, при котором произойдет раскол в Кремле, а часть верхушки попытается перехватить власть, мобилизует массы на протесты и сделает ставку на нового преемника?

Путин ведет Россию в тупик, в определенный момент все закончится коллапсом режима. Элиты не заинтересованы в реализации подобного сценария. Они хотят сохранить режим. Внутри они уже понимают, что для продолжения существования режима надо убрать Путина и выдвинуть более адекватного преемника. Это единственная возможность избежать революционного сценария. Тот, кто не хочет революции, тот должен делать реформы. Как говорил Александр II: "Лучше отменить крепостное право сверху, чем дожидаться, когда оно начнёт отменяться снизу".

Россия приближается к этому моменту. Однако когда это произойдет, сказать сложно. Путина пока еще боятся. Путин слабеет, но он еще не настолько слаб, чтобы его можно было отодвинуть плечом.

А кто может пойти на реализацию сценария раскола элит – Минобороны, МВД, другие игроки вместе с олигархами?

Обычно подобные сценарии реализуются совместными усилиями нескольких людей из разных ведомств. Выражаясь языком бюрократии, это должна быть так называемая межведомственная группа по свержению Путина. В нее войдут представители военных, спецслужб, гражданских лиц.

Ранее в своих интервью вы говорили о том, что преемником Путина может стать Медведев…

Я не верю, что Медведев в такой ситуации сыграет против Путина. Как я говорил, зимой казалось, что у Медведева большие шансы стать преемником Путина. Создавалось впечатление, что Путин действует в этом направлении – он резко усилил Медведева путем его назначения первым заместителем в Военно-промышленной комиссии (ВПК). Путин позволил Медведеву де-факто создать альтернативное правительство. Но это все было зимой.

Уже с начала марта нет ни одного подтверждения того, что Медведев контролирует ВПК. В публичной сфере таких сведений нет. Возможно, Путин закрыл для себя сценарий сделать Медведева своим преемником.

Допускаю, что ход Путина связан с решением Международного уголовного суда. Может быть, он посчитал, что уходить слишком рискованно. И если раньше он надеялся на выдвижение преемника, обеспечение транзита власти и пенсию, то теперь он стал уголовно преследуемым лицом. В такой ситуации Путину нужно держаться за власть до последнего, и поэтому вариант с Медведевым мог быть отложен.

Возможно, Путин увидел, что Медведев не тянет. Если говорить в целом, с таким сценарием Путин, похоже, притормозил.

Подчеркну, Медведев претендовал на лавры преемника Путина, однако о том, что он принял решение о свержении Путина, речи не идет. Вряд ли Медведев когда-нибудь на это решится.

Какие вы видите сценарии смены власти в России?

Сценарии могут быть самые разные. От решения Путина передать власть преемнику до революции, военного переворота и физической смерти главы Кремля. Ничего исключать нельзя. Россия находится в точке бифуркации – шар может покатиться в любую сторону. Страна в состоянии крайней неустойчивости.

Условием смены власти является военное поражение в войне против Украины?

Конечно, реализация сценария в значительной степени зависит от исхода войны. Однако очень многое зависит и от решений Путина.

К примеру, если Путин выдвинет преемника, а сам не пойдет на президентские выборы – это одна история, откажется от выдвижения преемника и будет баллотироваться сам – другая. Просто пойдет на выборы или, условно говоря, совместит их с референдумом по изменениям в Конституцию – третья история. Нельзя уверенно прогнозировать, какое решение будет принято.

Путин остается в России игроком №1. Непонятно, как он действует. Да, Путин слабеет, но остается первым. В голову ему же не залезешь.

При этом заметно, как Путин мечется. На это указывают периодические изменения позиций в системе таких лиц, как Суровикин, Герасимов, Пригожин, Медведев, Мишустин.

Ключевой целью Украины в войне является возвращение Крыма, оккупация которого стала одним из символов режима Путина. Как вы считаете, станет ли потеря Москвой полуострова триггером падения власти в России? Или режиму удастся удержаться даже после такого поражения?

Путину будет гораздо сложнее удержать власть в России после того, как Украина вернет Крым. Поражение будет слишком очевидным и сокрушительным. Все окончательно поймут, что Акела промахнулся, а когда Акела промахивается, его рвут на части вчерашние последователи.

Сейчас ослабление Путина не является очевидным для всех. События на войне развиваются не слишком удачно для России, но пока сокрушительного поражения нет. Это события, которые можно назвать тактическим проигрышем – от крушения крейсера "Москва" до потери Херсона.

А вот потеря Крыма станет уже сокрушительным поражением. Путин столкнется со сложностями в удержании власти. Я не могу полностью исключать сценария, при котором Путину в такой ситуации удастся временно удержать власть. Однако произойдет полная десакрализация власти Путина в глазах элит и избирателей. Путин станет никем и потеряет даже остатки уважения. Заменить силу жестокостью ему будет трудно - это будет выглядеть неубедительно.

Потеря Крыма станет тотальным фиаско для Путина?

Очень большой шанс, что да.