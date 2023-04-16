"Столкновение будет кровавым": Карась откровенно ответил, закончится ли война в ближайшие 2 года

Украинский защитник отметил, что россияне будут противостоять ВСУ, потому что противник тоже проводит работу над ошибками.

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Карась ответил, закончится ли война в ближайшие 2 года / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНИАН

Прогнозирование точных сроков окончания войны в Украине является довольно сложной задачей. Основная причина заключается в постоянном техническом развитии методов ведения боевых действий и совершенствовании стратегий обеих сторон путем исправления ошибок. Такое мнение высказал военный ВСУ и общественный деятель Евгений Карась.

Как отметил Карась в эфире 24 канала, вероятным является факт введения длительного затишья на линиях фронта уже через год.

"Россия потерпит очень серьезные поражения и будет вынуждена пойти на выгодное для нас перемирие", - подчеркнул он.

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По его мнению, в результате этого будет освобожден Крым, будет происходить возвращение Луганщины и Донетчины, не исключено, что оттуда будут бежать российские военные и все виновные в оккупации украинской территории.

Военнослужащий подчеркнул, что в Украине на данный момент продолжается мобилизация с целью защиты нашей территории и концентрации всех имеющихся сил для достижения общей цели – не допустить потери ни одного сантиметра нашей земли.

"Сейчас идет подготовка войск к этой операции для того, что эта атака была успешной и она сделала стратегический перелом и освобождение наших земель", - убежден Карась.

По его словам, сейчас технологически война очень меняется. Боец ВСУ подчеркнул, что на поле боя используются новые воздушные и наземные системы, системы связи. Также идет война дронов и спутниковых данных. В то же время сейчас очень трудно предсказать ход боевых действий.

"Почему трудно заранее предсказать, какой будет война? Потому что у противника тоже может возникнуть какое-то технологическое решение, которое будет очень проблемным", - отметил он.

Украинский защитник отметил, что несмотря на все, россияне будут противостоять ВСУ, потому что противник тоже проводит работу над ошибками.

"Динамика активных боевых действий, которые сейчас продолжаются, исключает, что эта война надолго затянется", - подчеркнул Карась.

По его мнению, столкновение с врагом, конечно, будет кровавым, но развязка военного конфликта прогнозируется быстрее, чем за 2 года.

Война России против Украины

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что 2023-й станет годом наступления ВСУ. По мнению чиновника, о таком сценарии свидетельствует усиление военной помощи со стороны Запада в виде предоставления БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

Один из самых известных американских генералов последних десятилетий Дэвид Петреус, считает, что ускорить конец войны в Украине могут более жесткие санкции против России. По его мнению, закончится война в Украине переговорами, результатами которых станет соглашение.

"Я думаю, что война наконец-то закончится мирным соглашением. Это произойдет, когда российские лидеры поймут, что, с одной стороны, невозможно вести войну в Украине, а с другой – это просто не окупается. К сожалению, я не могу предсказать, когда возникнут эти условия", - сказал Дэвид Петреус.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полная победа нашего государства в войне против России обеспечит цивилизационную и безопасностную защиту Украины, и это откроет двери для ее полноправного членства в ЕС и НАТО.

"Мы будем страной-победителем. И мы будем субъектными. Очень важно изменить парадигму, которая была долгие годы. Мы делаем Украину мощным субъектом в Европе, чтобы не говорили, что Украина – это где-то возле России, а чтобы все говорили, что Россия – это где-то возле Украины", - сказал глава государства.

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