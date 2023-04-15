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Пропагандисты РФ начали готовить общество к неизбежному поражению в войне против Украины - Свитан

Алина Дембицкая
15 апреля 2023, 03:40
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Свитан отметил, что россияне четко поняли неизбежность своего поражения, когда Украине начали давать Patriot.
Пропагандисты РФ начали готовить общество к неизбежному поражению в войне против Украины - Свитан
Пропагандисты РФ начали готовить общество к поражению в войне / Коллаж 59 ОМПБр, Главред

Страна-агрессор Россия начала осознавать близость своего поражения в войне против Украины, а потому российские пропагандисты уже начали готовить свое общество к этому. Такое мнение в интервью Главреду выразил полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Они это понимают с нового года. Особенно четко они это поняли, когда нам начали давать Patriot, поскольку это был сигнал о том, что Украине будут давать все натовское оружие. А если нам дают все натовское вооружение, у россиян нет никаких шансов удержать линию обороны", - рассказал Свитан

Как отметил полковник запаса, в связи с этим российские пропагандисты начали готовить свое общество к поражению в этой войне.

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"Поэтому и звучат такие заявления о возможном поражении. Они начинают прощупывать ту дорожку, которой им придется информационно отступать, как-то прикрывая свое поражение", - добавил он.

Пропаганда РФ о войне в Украине

Напомним, недавно помощник директора страны-оккупанта России Путина Владимир Мединский разразился пропагандой о войне против Украины. Мол, у РФ с Украиной "никакого конфликта" нет, и она якобы является "неотъемлемой частью русского мира". При этом он сказал, что полномасштабное нападение было неизбежным. Мол, это "война империи против колонии".

"Я не испытываю ненависти к украинскому народу и Украине. Мне глубоко симпатичен украинский народ. Там во мне много крови намешано, поэтому я говорю, что я настоящий русский, чего только не намешано. И я чувствую огромную любовь к этой земле и ее истории, и ее героическому прошлому. Это часть русской земли. Украина - это неотъемлемая часть русского мира...", - нафантазировал Мединский.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее опубликовал свое новое фантастическое произведение, наполненное абсурдом о будущем Украины и Запада. Мол, Украина "никому не нужна", а Запад, мол, "ожидает Запад".

"Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому ее не будет", - мечтательно написал Медведев.

О том, будет ли существовать страна-оккупант Россия и какой она будет по результатам войны против Украины, Медведев почему-то промолчал.

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