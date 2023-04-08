Медведев закатил ярую истерику и размечтался об "исчезновении Украины с планеты"

Чиновник агрессора РФ Дмитрий Медведев разродился абсурдным текстом, наполненным странными так называемыми "рассуждениями о будущем" Украины и западного мира.

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Медведев в своих иллюзиях размечтался об "исчезновении Украины и Запада" / Коллаж скриншот YouTube, УНИАН

Заместитель главы Совбеза страны-агрессора России Дмитрий Медведев разразился текстом, наполненным абсурдными рассуждениями о будущем Украины и Запада. В его иллюзорном мире Украина, мол, "никому не нужна и исчезнет с планеты", а западный мир якобы "ожидает закат".

На своей странице в запрещенной социальной сети ВК он опубликовал свою, дескать, "точку зрения" о геополитической ситуации в мире. Судя по всему, вдохновлялся Медведев мечтами и своим непониманием объективной реальности.

В частности, текст Медведев разбил на 6 пунктов. Везде абсурд – Украина, мол, "никому не нужна", а помощь государству со стороны Запада, дескать, будет окончательным закатом прежде царственной, но обнищавшей от вырождения Европы".

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"Эксперт" выдал свой якобы "прогноз" и по ситуации в США. Верит, что там будет какая-то, дескать, дестабилизация.

Кроме того, он оскорбительно высказался об Украине и сказал, что государство, дескать, "никому не нужно" и, мол, "в границах 1991 года является недоразумением".

"Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому её не будет", - размечтался Медведев.

Правда, забыл уточнить, а будет ли вообще существовать страна-оккупант Россия.

Медведев разразился угрозой РФ нанести ракетный удар по Германии

Бывший президент агрессора России Дмитрий Медведев, комментируя заявление Берлина о том, что если российский директор Путин приедет в Германию, то его арестуют, разразился угрозами в адрес ФРГ. Дескать, в таком случае Москва якобы "нанесет ракетные удары по Бундестагу, Офису канцлера и другим объектам".

"В этом случае все наши средства – ракетные и другие – полетят в Бундестаг, в Офис канцлера и так далее", - побредил Медведев.

В Офисе канцлера Германии Олафа Шольца назвали заявление Медведева провокацией и решили даже не отвечать на такую риторику.

"У меня нет желания реагировать на подобные провокации, они говорят сами за себя", - подчеркнул спикер немецкого Кабмина Штеффен Гебештрайт.

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