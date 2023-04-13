У Путина разразились циничной пропагандой об Украине и "оправданием" войны

Полномасштабное нападение агрессора России на Украину было неизбежным, но у Москвы, мол, "нет конфликта с Украиной", сказал Владимир Мединский.

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У Путина цинично назвали войну против Украины конфликтом "империи и колонии" / Коллаж скриншот YouTube, УНИАН

Помощник директора страны-оккупанта России Путина Владимир Мединский разразился пропагандой о войне против Украины. Дескать, у РФ с Украиной "никакого конфликта" нет, и она якобы является "неотъемлемой частью русского мира". При этом он сказал, что полномасштабное нападение было неизбежным. Дескать, это "война империи против колонии".

В интервью РБК уроженец Черкасской области рассказал свои выдумки о том, что Украина, мол, "неотъемлемая часть русского мира".

"Я не чувствую ненависти к украинскому народу и Украине. Мне глубоко симпатичен украинский народ. Там во мне много крови намешано, поэтому я говорю, что я настоящий русский, чего только не намешано. И я чувствую огромную любовь к этой земле и ее истории, и ее героическом прошлом. Это часть русской земли. Украина - это неотъемлемая часть русского мира…", - нафантазировал Мединский.

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Также он трактовал развязанную агрессором Россией войну против Украины как, дескать, "конфликт империи и колонии", а с украинским государством у Москвы, мол, "конфликта нет".

"У нас нет конфликта с Украиной. У нас есть, к сожалению, конфликт традиционных колониалистов, веками строивших успешные колониальные империи, с территорией, которая не захотела быть колонией", - подчеркнул Владимир Мединский.

Медведев размечтался об "исчезновении Украины с планеты"

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее опубликовал свое новое фантастическое произведение, наполненное абсурдом о будущем Украины и Запада. Мол, Украина "никому не нужна", а Запад, дескать, "ожидает закат".

"Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому её не будет", - мечтательно написал Медведев.

О том, будет ли существовать страна-оккупант Россия и какой она будет по результатам войны против Украины, Медведев почему-то промолчал.

Война России против Украины: