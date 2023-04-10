'Бои очень горячие': оккупанты ведут наступление сразу на четырех направлениях - Маляр

Государство-террорист начало активно применять десантно-штурмовые отряды и спецназовцев, поскольку подразделения ЧВК "Вагнера" ослабли.

https://glavred.info/ukraine/boi-ochen-goryachie-okkupanty-vedut-nastuplenie-srazu-na-chetyreh-napravleniyah-malyar-10462618.html Ссылка скопирована

Оккупанты ведут наступление сразу на четырех направлениях / Фото: Генштаб ВСУ, facebook.com/ganna.maliar

Российские оккупационные войска непрерывно атакуют позиции украинских военных. Сейчас армия страны-агрессора России ведет наступление сразу на четырех направлениях на востоке Украины. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"Эпицентр боевых действий остается на востоке, и враг там наступает на нескольких направлениях – не только на Бахмутском. На четырех направлениях сейчас идет одновременно наступление. Это Марьинский, Лиманский, Авдеевский и Бахмутский", - сообщила Маляр.

По ее словам, сейчас ожесточенные бои идут практически везде. Особенно это касается Бахмута, Марьинки и Авдеевки. При этом, как отметила заместитель главы Минобороны, на Лиманском, Марьинском и Авдеевском направлениях российские захватчики вообще не могут достичь поставленных целей. Однако бои там "очень горячие".

видео дня

Также Маляр отметила, что россияне штурмуют не только город Бахмут, но и его пригород. Государство-террорист начало активно применять десантно-штурмовые отряды и спецназовцев, поскольку подразделения ЧВК "Вагнера" ослабли.

По словам замминистра обороны, российские захватчики уничтожают все на своем пути, применяя тактику "выжженной земли". Как отметила Маляр, оккупанты ведут себя "зверски" и даже обстреливают транспорт, который движется в сторону Бахмута или из Бахмута. Также захватчики увеличили количество артиллерийского огня по Бахмуту. Кроме того, они продолжают активно использовать авиацию.

Битва за Бахмут

Аналитики американского Института изучения войны недавно заявили, что РФ может потерять значительную часть элитных подразделений ЧВК "Вагнер" в битве за украинский Бахмут. Этому будет способствовать невыгодное положение армии РФ возле города, которое позволит ВСУ уничтожить немало "живой" силы оккупантов. Аналитики прогнозируют, что военному командованию РФ для достижения успеха под Бахмутом придется бросить в бой в поддержку ЧВК свои воздушно-десантные силы или вообще отказаться от усилий взять город.

Как отметил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, российские войска слабеют, а потому для прикрытия своих поражений все чаще используют фейки о взятии Бахмута. Он рассказал, что держит постоянную связь с подразделениями, которые выполняют задачи на самых горячих точках передовой.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заговорил о вероятности выхода украинских военных из Бахмута. Он отметил, что такое решение будет принято, если ситуация в городе будет ухудшаться, а также будет существовать угроза потери личного состава.

Вас может заинтересовать: