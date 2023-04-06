"Уровень угрозы очень высокий": Гуменюк предупредила о возможной подготовке точечных ракетных ударов РФ

в акватории Черного моря находятся четыре российских ракетоносителя. Общий залп может составлять до 24 выстрелов ракетами "Калибр".

Гуменюк предупредила о возможной подготовке точечных ракетных ударов РФ / Минобороны РФ, скриншот

В акватории Черного моря продолжают маневрировать ракетоносители страны-агрессоры России, что создает высокую угрозу ракетных ударов по территории Украины. Российские захватчики могут применять тактику точечных ракетных ударов. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, в акватории Черного моря находятся четыре российских ракетоносителя. Общий залп может составлять до 24 выстрелов ракетами "Калибр". Гуменюк призвала украинцев оставаться настороже, поскольку российские оккупанты могут осуществить точечные удары. В то же время пресс-секретарь ОК "Юг" не исключает, что часть вражеских кораблей может вернуться к своим базам из-за шторма.

"На дежурстве в Черном море находятся 2 надводные и 2 подводные ракетоносители. Это говорит о том, что суммарный залп "Калибров" может достигать 24 единицы. Но мы знаем, что они не полностью экипированы. Однако оцениваем уровень угрозы, как очень высокий. Погода портится, шторм развивается, скорее всего будет еще маневрирование и заведение в пункты базирования, но бдительность терять нельзя. Нужно отслеживать и активность авиации, и присутствие ракетоносителей в Черном море. Не исключено, что они могут применить точечные ракетные удары, но очевидно, что экономят такое оружие", - сказала Гуменюк.

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Кроме того, как отметила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга, российские захватчики продолжают терроризировать жителей юга с помощью авиации. Благодаря активной работе Вооруженных сил Украины на левом берегу Херсонской области удалось уменьшить силу врага. Однако российские захватчики продолжают применять тактику террора, которая включает обстрелы мирных жителей из авиации и беспилотных летательных аппаратов.

"Мы наблюдаем, что у них нет успеха на суше. Уменьшив свою наземную мощь, они применяют авиацию и беспилотные летальные аппараты, которым ранее только разведывали. Сейчас привязывают к ним разрывные гранаты и пытаются поразить скопление людей. Это классическая черта терроризма, потому что других целей у них нет - только скопление людей, в частности там, где раздают гуманитарную помощь", - отметила пресс-секретарь ОК "Юг".

Ракетный террор россиян

Недавно военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что в ближайшее время страна-агрессор Россия может осуществить очередную массированную ракетную атаку по территории Украины. Военный эксперт подчеркнул, что в Черном море находятся носители ракет "Калибр", а потому это признак того, что стоит ожидать ракетных ударов.

Как отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, российские оккупанты могут изменить тактику и начать бить ракетами по другим объектам. Все из-за того, что они не смогли погрузить Украину в сплошную темноту.

Он убежден, что россияне могут начать обстреливать другие важные объекты - транспортную инфраструктуру или гидротехнические сооружения. Сейчас у Украины нет вооружения, которое может уберечь от ударов вражескими ракетами типа Х-22.

Кроме того, захватчики могут бить по Украине еще и дронами-камикадзе. Как отметил Игнат, у страны-агрессора России нет проблем с поставкой дронов-камикадзе из Ирана. Во-первых, они соединены Каспийским морем, через которое могут переправлять ударные беспилотники. Во-вторых, их могут доставлять по воздуху.

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