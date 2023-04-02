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"Лучшая оборона – это наступление": Свитан спрогнозировал дальнейшие действия армии РФ на фронте

2 апреля 2023, 23:00
Свитан обратил внимание на то, что количество наступательных действий врага немного уменьшилось, вероятно, из-за погоды.
Роман Свитан, российские военные
Свитан спрогнозировал дальнейшие действия армии РФ на фронте / Личный архив Романа Свитана, Минобороны РФ

Российские оккупационные войска стараются не показывать значительные потери и невозможность продвигаться линией фронта из-за неблагоприятных погодных условий. Уже через несколько недель украинские защитники смогут показать свою мощь врагу в полную силу. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире 24 канала.

Как отметил Свитан, на протяжении последних дней на Донбассе была крайне неблагоприятная погода: снег, изморозь и дожди.

"Движению россиян препятствует с одной стороны погода, с другой стороны они обтачиваются, теряют много войск, проходит определенная перегруппировка", - пояснил военный эксперт.

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По его мнению, в основном российские генералы отводят разбитые части, зато пополняют личный состав линейными подразделениями. В то же время он отметил, что "вагнеровцев" становится все меньше. Вероятно, российское руководство намерено полностью уничтожить ЧВК "Вагнера" на Бахмутском направлении.

Свитан также обратил внимание на то, что количество наступательных действий врага немного уменьшилось, вероятно, из-за погоды. По его словам, пока не видно, что россияне переходят на оборонительные позиции.

"Дело в том, что если они остановят движение, прекратят выполнять определенные наступательные действия, даже без продвижения, то им придется отходить", - пояснил полковник запаса ВСУ.

Военный эксперт подчеркнул, что это десятки километров.

"Лучшая оборона - это наступление. Это примерно то, что они сейчас делают", - отметил он.

По его мнению, противник уже через несколько недель, то есть когда земля подсохнет, все же будет подтягивать технику и предпринимать попытки продвигаться. В то же время военный эксперт обратил внимание на то, что все равно россияне будут постепенно терять силы. К тому же они буквально подставляют свои фланги под удар ВСУ, продвигаясь в сторону Славянска.

Свитан убедил, что украинские военные тоже ждут благоприятную погоду, чтобы использовать тяжелую технику. Именно эти действия решат Бахмутский вопрос.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Ситуация в Бахмуте

В американском Институте изучения войны ранее сообщили, что ВСУ восстановили свои позиции вокруг Бахмута Донецкой области и продолжают удерживать город. Боевики ЧВК Вагнера дошли до центра Бахмута, их флаг был обнаружен с помощью геолокации примерно в 400 метрах от здания городской администрации.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отмечала, что оккупанты РФ атакуют на четырех направлениях, однако не могут добиться существенного продвижения. Врагу не удается захватить Бахмут, оккупанты пытаются окружить Авдеевку.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский рассказал о том, что ВСУ на Донецком направлении отбили некоторые позиции, захваченные ранее войсками России, и готовятся вести там оборонительные действия. По его словам, враг штурмует Авдеевку, Марьинку и Карловку, но практически без поддержки военной техникой.

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