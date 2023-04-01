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Кулик рассказал, может ли Турция повлиять на российского диктатора Путина

1 апреля 2023, 22:13
У Турции достаточно хорошо получается достижение переговорных позиций, которые связаны с малыми шагами.
Кулик рассказал, может ли Турция повлиять на российского диктатора Путина
Кулик рассказал, может ли Турция повлиять на российского диктатора Путина / Фото: сайт Кремля

Турция становится все более влиятельным государством благодаря своей способности к достижению переговорных позиций в небольших сегментах, в частности в зерновых соглашениях, а также обмене пленными. Такое мнение в интервью Главреду высказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"У Турции достаточно хорошо получается достижение переговорных позиций, которые связаны с малыми шагами. Например, зерновое соглашение, обмен пленными, которые шли в пакете [к большим переговорам между Россией и Украиной]. Турция зарабатывает на войне не как посредник одной из сторон для обхода санкций (хотя это также есть), а как тот, кто достигает временной или постоянной переговорной позиции в небольшом сегменте, и на этом получает политические или экономические бонусы", - отметил Кулик.

По его словам, Турция уже стала зерновым хабом, хабом удобрений и других товаров, которые идут в/из Украины и Россию. Она - оператор украинского зерна для стран, где имеет свое влияние, в частности, в Северной Африке или на Ближнем Востоке. Это усиливает Турцию, превращает ее в регионального игрока.

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"Турция как игрок малых шагов в дополнении к глобальному игроку Китая могли бы найти modus vivendi (временную сделку) для давления на Россию. Тем более, что в последнее время Турция демонстрирует такие возможности, когда прекратила транзит через свою территорию проливами Босфора и Дарданеллы определенных товаров в Россию. Она чутко подошла к интересам Украины и пожеланиям Запада, тем более в контексте предстоящих президентских выборов в Турции. И это повлияло на РФ, она почувствовала это давление", - пояснил он.

"Если нам удастся построить этот концепт интересов (малые шаги плюс глобальный игрок, который действительно заинтересован в осуществлении влияния на Россию) с целью привести РФ за стол переговоров, тогда это может иметь некий условный эффект. Но я очень скептически к этому настроен. Самостоятельно Турция не может быть посредником в глобальном масштабе, потому что она не имеет того потенциала, который позволил бы добавить Россию к уступкам. Китай с Турцией такой потенциал гипотетически имеют, но захотят ли, смогут ли, это в их интересах, остается ли у РФ пространство для маневра даже во время давления – это вопрос открытый. Как показывают последние заявления Путина относительно ядерного оружия в Беларуси, Путин может себе пока позволять не повиноваться во всем своем патроне, Китаю, являясь фактически клиентом его экономической помощи", - отметил Кулик.

Кто такой Виталий Кулик?

Виталий Кулик - директор Центра исследований проблем гражданского общества

Напомним, что в конце апреля может состояться встреча турецкого президента Реджепа Эрдогана и главы страны-агрессора Владимира Путина. Кремлевский диктатор может приехать Турцию 27 апреля, чтобы принять участие в открытии атомной электростанции Аккую, которую строил Росатом.

Во время переговоров с турецким лидером Путин планирует обсудить войну в Украине, а именно - уговорить Эрдогана повлиять на президента Украины Зеленского перейти к переговорам "на адекватных условиях".

"Прологом к переговорам должна стать заморозка конфликта. Российского президента вполне устроит Минск-3 или Стамбул-1, чтобы было зафиксировано перемирие, и российским войскам дали возможность "прийти в себя" и восполнить пробелы в силах и средствах для дальнейших боевых действий",-писал российский Telegram-канал Генерал СВР.

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