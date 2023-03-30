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Эрдоган анонсировал встречу с Путиным в конце апреля

30 марта 2023, 06:38
Кремлевский диктатор Владимир Путин может приехать Турцию 27 апреля, чтобы принять участие в открытии атомной электростанции Аккую, которую строил Росатом.
Эрдоган, Путин
Эрдоган и Путин могут провести встречу 27 апреля / Фото: сайт Кремля

В конце апреля может состояться встреча турецкого президента Реджепа Эрдогана и главы страны-агрессора Владимира Путина. Кремлевский диктатор может приехать Турцию 27 апреля, чтобы принять участие в открытии атомной электростанции Аккую, которую строил Росатом.

"Путин может прилететь в Турцию 27 апреля на церемонию открытия (АЭС – ред.) или принять участие в церемонии в режиме онлайн", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу ATV.

Напомним, 17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и передаче детей из оккупированных территорий Украины в РФ.

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Турция не ратифицировала Римский статут, а потому не признает решение Международного уголовного суда. В случае визита Владимира Путина турецкие правоохранители не будут обязаны выполнять решение МУС по аресту российского президента.

Как сообщал Главред, российский Telegram-канал Генерал СВР писал, что в РФ готовят визит Путина в Турцию. Во время переговоров с турецким лидером Путин планирует обсудить войну в Украине, а именно - уговорить Эрдогана повлиять на президента Украины Зеленского перейти к переговорам "на адекватных условиях".

"Прологом к переговорам должна стать заморозка конфликта. Российского президента вполне устроит любой Минск-3 или Стамбул-1, лишь бы было зафиксировано перемирие, и российским войскам дали возможность "прийти в себя" и восполнить пробелы силах и средствах для дальнейших боевых действий", - писали на канале.

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