"Устроит Минск-3 или Стамбул-1": Путин хочет уговорить Эрдогана повлиять на Зеленского - росСМИ

Президент страны-агрессора Владимир Путин в ближайшее время планирует посетить Турцию. Сейчас идёт активная подготовка визита. Во время переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом кремлевский диктатор планирует обсудить войну в Украине.
Как пишет Telegram-канал Генерал СВР, Путин хочет уговорить Эрдогана повлиять на президента Украины Зеленского перейти к переговорам "на адекватных условиях".
"Прологом к переговорам должна стать заморозка конфликта. Российского президента вполне устроит любой Минск-3 или Стамбул-1, лишь бы было зафиксировано перемирие, и российским войскам дали возможность "прийти в себя" и восполнить пробелы силах и средствах для дальнейших боевых действий", - говорится в сообщении.
По данным канала, есть ещё ряд второстепенных вопросов, которые Путин готов обсудить и предложить решения Эрдогану. В частности, это "давление на Армению и снятие напряженности на границе Азербайджана с Ираном".
"Но "заморозить" фронт в Украине Путину необходимо в первую очередь, ради этого он готов рискнуть и покинуть пределы России под гарантии Эрдогана после выдачи ордера на арест Международным уголовным судом", - говорится в сообщении.
На канале отмечают, что так как "Путин не получил от Китая долгожданной военной и политической помощи, последней ставкой надежды для Путина является Турция".
Визит Си Цзиньпина в РФ
Глава КНР Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву, столицу страны-оккупанта и агрессора РФ.
Как сообщают российские пропагандистские СМИ, во время встречи с главой Кремля Си Цзиньпин назвал Путина "дорогим другом", а также выразил убеждение, что россияне поддержат своего диктатора на президентских выборах в 2024 году.
21 марта по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина был подписан договор. Также стороны сделали заявление о войне в Украине.
Во время большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.
28 марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятность переговоров Зеленского с Си Цзиньпином.
"Есть предложение Украины переговорить, потому что непосредственно президент Зеленский общается со всеми глобальными лидерами для того, чтобы объяснить природу войны и позицию Украины по поводу финала этой войны, правильный финал войны", — сказал он.
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