Турция пропустила в Черное море подсанкционное судно РФ с военным грузом - СМИ

Спарта IV следует из Сирии в порт Новороссийск. На борту могут находиться ракеты С-300.

Спарта IV может перевозить ракеты С-300 / informnapalm.org, Скриншот

В Черное море вошло российское грузовое судно Спарта IV, внесенное в санкционные списки США, которое может перевозить военный груз.

Судно следует из Сирии в порт Новороссийск. На его борту могут находиться ракеты С-300, сообщает официальное издание британского Королевского флота Naval News.

Отмечается, что груз на "Спарту IV" загрузили в Сирии тяжелым грузом. Не исключено, что страна-агрессор использует вспомогательные и торговые суда для перевозки военных грузов через проливы, закрытые для военных кораблей с началом войны.

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Судно Sparta IV прошло через Босфор / Скриншот

"Судно загрузили на российской военно-морской базе в Тартусе (Сирия). В погрузке участвовали военные машины и в это время были открыты большие трюмы корабля. Когда "Спарта IV" плыла через Босфор, у нее была осадка 6,2 метра (20 футов), что предполагает большую нагрузку", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что вероятный военный груз со "Спарты IV" выгрузят в Новороссийске на побережье Черного моря.

В Босфор судно зашло 1 марта, перед этим его сопровождал ракетный корвет РФ "Стерегущий", что может свидетельствовать о перевозке чувствительного груза.

Спарта IV / navalnews.com

Что известно о судне "Спарта IV"

В августе 2022 года "Спарта IV" уже доставляла военные грузы. Тогда в Новороссийске с судна отгрузили российские ракеты ПВО С-300.

Судно – одно из четырех плавсредств ООО "СК "Юг", российской судоходной компании, занимающейся транспортировкой военной техники.

После вторжения в Украину компания и судно попали в санкции США.

Напомним, страна-агрессор Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Сейчас там находится четыре таких судна.

Все вместе эти суда могут нести до 24 ракет "Калибр". Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в целом на боевом дежурстве в Черном море сейчас находится 16 судов страны-агрессора России.

Ранее сообщалось о том, что во время сильного шторма в акватории Черного море судно Seamark, сухогруз под флагом Коморских островов (Африка), разломался на две части пополам и пошел на дно. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МЧС страны-агрессора.

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