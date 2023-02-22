В Черном море пошел на дно корабль с 11 русскими на борту

В МЧС страны-агрессора заявили о том, что один моряк умер, а еще один находится в больнице в тяжелом состоянии.

Под Геленджиком пошел на дно корабль Seamark / коллаж фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Во время сильного шторма в акватории Черного море судно Seamark, сухогруз под флагом Коморских островов (Африка), разломался на две части пополам и пошел на дно. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МЧС страны-агрессора.

"Сухогруз с россиянами переломился из-за шторма и начал тонуть. На место прибыли спасательные шлюпки для поиска людей. Высота волн в районе аварии достигала трех метров", — отметили в ведомстве.

Сперва русские чиновники заявляли ‒ всех членов экипажа подняли на спасательные суда. И их жизни и здоровью уже ничего не угрожает. Однако впоследствии в МЧС заявили о том, что один моряк умер, а еще один находится в больнице в тяжелом состоянии.

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"Члены экипажа спасены с судна, потерпевшего аварию под Геленджиком. Один член экипажа скончался", — заявили в МЧС РФ.

Напомним, летом минувшего года в Черниговской области в реке обнаружили два затонувших российских танка. Кроме того, в воде находились тела пяти погибших военных страны-агрессора РФ.

По словам очевидцев, один вражеский танк утонул еще в конце февраля, а второй немного позднее. И в нем был полный экипаж - трое русских оккупантов.

Позднее в Минобороны страны-агрессора заявили о том, что беспилотники, атаковавшие корабли оккупантов в Севастополе, якобы были запущены с гражданских судов в районе Одессы.

"В дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности "зернового коридора", после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе. Вместе с тем, координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море" - изо всех сил старались военные пропагандисты.

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