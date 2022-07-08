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Утонули вместе с техникой: под Черниговом достали из воды танки с мертвыми оккупантами

8 июля 2022, 10:15

Один российский танк Т-72 был извлечен 6 июля.

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Техника оккупантов / Оперативное командование "Север"

В Черниговской области в реке обнаружили два затонувших российских танка.

Как сообщает в Telegram-канале ОК Север, военную технику оккупантов вытащили из водоема на территории Менской общины.

Кроме того, у вод находились тела пяти погибших военных страны-агрессора РФ.

По словам очевидцев, один вражеский танк утонул еще в конце февраля. Внутри обнаружены тела двух членов экипажа. Место механика-водителя было пустым.

"Место механика-водителя было пустым. Машина утонула вверх гусеницами, поэтому те, кто находился в башне, к счастью, были обречены на гибель", — говорится в сообщении.

Также один российский танк Т-72 был извлечен 6 июля.

"В середине был полный экипаж - трое россиян", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее боец ВСУ по имени Александр, сбил вражеский беспилотник в свой 39-й день рождения.

"Свой день рождения мужчина встречал на передовой во время боевого дежурства, на котором и приземлил вражескую птичку", – сообщили в Генштабе украинской армии.

До того, как сообщает Одесский горсовет, украинские военные уничтожили дорогой российский разведывательно-ударный беспилотник "Форпост". Его использовали для разведки вдоль побережья Черного моря.

"Воздушная цель, выполнявшая задачи разведки черноморского побережья, беспомощно упала в Черное море. Уничтожаем врага и его замыслы! Слава Украине!", – говорится в сообщении.

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