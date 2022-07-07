Гордо реял беспилотник: бойцы ВСУ хитро закинули дроном гранату прямо во вражеский танк

Украинские защитники осуществили эффектную операцию и забросили гранату прямо в открытый люк вражеского танка - просто при помощи беспилотника.
Бойцы украинской армии осуществили крайне эффектную операцию и закинули при помощи беспилотника гранату прямо в разверстый люк бронетехники оккупантов. Именно такой видеоролик и фотографии подготовки операции опубликовали в канале сообщества InformNapalm в мессенджере Telegram.
Сообщается, что украинские войны показали недюжинную солдатскую смекалку и соорудили бомбы-приманки для рыбы (которые были приобретены на AliExpress). Туда положили стандартные гранаты Ф-1/РГД-5. Именно в таком формате беспилотник и закинул гранату в люк русского танка.
Сразу после попадания приманка раскрылась, случился взрыв, а потом бронетехника врага загорелась.
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Напомним, ранее боец ВСУ по имени Александр, сбил вражеский беспилотник в свой 39-й день рождения.
"Свой день рождения мужчина встречал на передовой во время боевого дежурства, на котором и приземлил вражескую птичку", – сообщили в Генштабе украинской армии.
До того, как сообщает Одесский горсовет, украинские военные уничтожили дорогой российский разведывательно-ударный беспилотник "Форпост". Его использовали для разведки вдоль побережья Черного моря.
"Воздушная цель, выполнявшая задачи разведки черноморского побережья, беспомощно упала в Черное море. Уничтожаем врага и его замыслы! Слава Украине!", – говорится в сообщении.
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