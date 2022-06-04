ВСУ сбили российский беспилотник за 7 млн долларов

ВСУ уничтожили дорогущий российский беспилотник "Форпост" / wikipedia

Украинские военные уничтожили дорогой российский разведывательно-ударный беспилотник "Форпост". Его использовали для разведки вдоль побережья Черного моря. Об этом сообщает Одесский горсовет.

Украинские военные сбили беспилотник сегодня, 4 июня.

"Воздушная цель, выполнявшая задачи разведки черноморского побережья, беспомощно упала в Черное море. Уничтожаем врага и его замыслы! Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Что известно о беспилотнике "Форпост"

Российский "Форпост" является одним из самых дорогих в РФ и стоит около 7 млн долларов. Его главной задачей является сбор данных, ведение поисково-наблюдательных полетов и поисковые операции. Также он может переносить контейнер с ракетой ПТРК.

Беспилотник может преодолевать 150-250 км. Он летит на скорости 111 км/ч (крейсерская). Максимальная скорость "Форпоста" - 204-220 км/ч.

Он может находиться в воздухе целых 17-18 часов.

Для наблюдения "Форпост" использует одну инфракрасную и одну электрооптическую камеры. Таким образом, беспилотник можно использовать круглосуточно.

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