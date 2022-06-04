ВСУ сбили российский беспилотник за 7 млн долларов

Российские войска использовали беспилотник "Форпост" для разведки вдоль побережья Черного моря.
Украинские военные уничтожили дорогой российский разведывательно-ударный беспилотник "Форпост". Его использовали для разведки вдоль побережья Черного моря. Об этом сообщает Одесский горсовет.
Украинские военные сбили беспилотник сегодня, 4 июня.
"Воздушная цель, выполнявшая задачи разведки черноморского побережья, беспомощно упала в Черное море. Уничтожаем врага и его замыслы! Слава Украине!" – говорится в сообщении.
Что известно о беспилотнике "Форпост"
Российский "Форпост" является одним из самых дорогих в РФ и стоит около 7 млн долларов. Его главной задачей является сбор данных, ведение поисково-наблюдательных полетов и поисковые операции. Также он может переносить контейнер с ракетой ПТРК.
Беспилотник может преодолевать 150-250 км. Он летит на скорости 111 км/ч (крейсерская). Максимальная скорость "Форпоста" - 204-220 км/ч.
Он может находиться в воздухе целых 17-18 часов.
Для наблюдения "Форпост" использует одну инфракрасную и одну электрооптическую камеры. Таким образом, беспилотник можно использовать круглосуточно.
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Напомним, в Запорожской области защитник Украины точным выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса Игла сбил самолет РФ Су-25.
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