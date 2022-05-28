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ВСУ за сутки приземлили три вражеские цели - самолет Су-35, вертолет Ка-52 и беспилотник Орлан-10

28 мая 2022, 06:42

В командовании Воздушных сил ВСУ рассказали об успехах, достигнутых украинскими защитниками за сутки 27 мая.

Су-35, Ка-25
Украинские защитники уничтожили российские Су-35 и Ка-25 / Фото Википедия

В течение 27 мая защитники украинского неба сбили три вражеских цели - самолет Су-35, вертолет Ка-52 и беспилотник Орлан-10. Также была уничтожена ротно-тактическая группа российских оккупантов с техникой и живой силой, говорится в сводке командования Воздушных сил ВСУ.

В Харьковской области военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады из переносного зенитного ракетного комплекса Перун сбили очередной боевой вертолет россиян Ка-52 Аллигатор.

БПЛА Орлан-10 сбила противовоздушная оборона Сухопутных войск на Донецком направлении.

Украинсий истребитель МиГ-29 сбил российский истребитель Су-35 из состава 23-го истребительного авиаполка восточного военного округа РФ в небе над Херсонской областью около 24:00.

"Украинский МиГ-29 прикрывал группу самолетов ударной авиации – штурмовики Су-25 Воздушных сил, которые наносили удары по вражеским войскам на Херсонщине. В результате этого авианалета уничтожена ротно-тактическая группа оккупантов с техникой и живой силой. На перехват украинских штурмовиков с аэродрома Бельбек вылетел российский истребитель Су-35. Собственно, его и встретил украинский истребитель", – говорится в сводке.

Российский пилот катапультировался.

Читайте также"Столько авиации РФ не теряла ни в одной войне": Зеленский сообщил о юбилейном сбитом самолете оккупантовСправка. ПЗРК Перун (Piorun или также Grom-M) – переносной зенитно-ракетный комплекс, разработанный в 2010-2015 гг. польским Военно-технологическим университетом и компанииями CRW Telesystem-Mesko и Mesko SA. Производится польской оборонной компанией Mesko SA с 2016 г. С 2018 г. – на вооружении польской армии, с 2022 — украинской.

Вес комплекса – 16,5 кг, длина ствола – 1,6 м, диаметр – 72 мм. Оператор – 1 человек.

Дальность огня – от 500 до 6,5 тыс. м. Высота поражения цели – 4 км. Скорость ракеты – 600 м/с. Двигатель ракеты – твердотопливный.

ПЗРК Перун является глубокой модернизацией ПЗРК Grom, в свою очередь разработанного на базе советских ПЗРК Игла-1 и Игла-2.

ПЗРК Перун предназначен для поражения низколетящих целей: самолетов, БПЛА, вертолетов.

Как сообщал Главред, ВСУ в районе села Белогоровка Луганской области на реке Северский Донец нанесли мощнейший удар по войскам России. Враг пытался строить понтонную переправу, чтобы попасть на другие берег и усилить свои позиции с целью последующего окружения украинской армии на Донбассе. Однако эффективная работа войск Украины помешала такой задаче. Россияне понесли серьезные потери – более 70 единиц техники было уничтожено.

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