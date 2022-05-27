ВСУ уничтожили ударный вертолет РФ Аллигатор за $10 млн

Вертолет Ка-52 / mil.ru

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отражены 12 атак врага, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В сообщении отмечается, что украинские защитники уничтожили танк, 5 артиллерийских систем, 5 единиц боевой бронированной техники и 5 автомобилей врага.

Кроме того, подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БпЛА типа "Орлан-10".

В то же время истребитель Воздушных Сил ВСУ уничтожил крылатую ракету в Черновицкой области.

Вертолет Ка-52

Разведывательно-ударный вертолёт. Заявлено, что способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Стоимость одного вертолета - около $10 миллионов.

Сбитый Ка-52 РФ / Скриншот

Вооружение:

пушечная установка с автоматической пушкой 2А42 калибра 30 мм;

блоки неуправляемых авиационных ракет (НАР) калибра 122 и 80 мм;

авиабомбы.

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