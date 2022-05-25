Подстрелил "Грача": боец ВСУ второй раз за месяц сбил самолет РФ

Самолет, Су-25, россия / topwar.ru

В Запорожской области защитник Украины точным выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса Игла сбил самолет РФ Су-25.

Как рассказали в пресс-службе Нацгвардии, нацгвардеец в одном из районов выполнения задания сбил российский штурмовик Грач 23 мая.

При этом военнослужащий уже второй раз за этот месяц сбивает самолет россиян, чем наносит значительные потери российской оккупационной армии.

Меткий стрелок является военнослужащим срочной службы. А сбил он российский военный самолет с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса Игла, разработанного еще в советские времена.

Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины нанесли сокрушительный удар по российскому истребителю Су-25 в Луганской области. Самолет был сбит из американского переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger. Пилот сбитого военного самолета катапультироваться не успел.

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