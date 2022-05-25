Боец ВСУ в свой день рождения сбил вражеский беспилотник на передовой

Александр праздновал свой 39-й день рождения на фронте / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Защитник Украины по имени Александр, которого мобилизовали на фронт, сбил вражеский беспилотник в свой 39-й день рождения.

Об удачном выстреле военного 25 мая рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Свой день рождения мужчина встречал на передовой во время боевого дежурства, на котором и приземлил вражескую птичку", – сообщили в Генштабе.

Пресс-служба также опубликовала фото сбитого беспилотника и снимок автора этого удачного выстрела.

Александр сбил российский БПЛА / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Сбитый беспилотник / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

В комментариях к посту украинцы поздравили героя с прошедшим днем рождения:

Как сообщал Главред, в Донецкой области защитники Украины сбили российский беспилотный летательный аппарат Орлан-10, цена которого составляет около 100 тысяч долларов США. Вражескую "птичку" навсегда приземлили Сечеславские десантники.

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