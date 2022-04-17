Был дрон РФ за 100 тыс. долларов – стала куча металлолома: ВСУ показали, как уничтожили "Орлан-10"

ВСУ показали уничтоженный российский "Орлан-10" стоимостью 100 тысяч долларов/ Facebook Генштаб ВСУ

В Донецкой области защитники Украины сбили российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", цена которого составляет около 100 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины. Отмечается, что вражескую "птичку" навсегда приземлили Сечеславские десантники.

"Украинцы продолжают успешно "приземлять" российские БПЛА. Так, в Донецкой области Сичеславские десантники поймали многоцелевой беспилотный авиационный комплекс "Орлан-10". Может показаться – мелочь. Но цена одного такого беспилотника составляет около 100 тысяч долларов США", – говорится в сообщении.

Беспилотник "Орлан"

Согласно информации из открытых источников, "Орлан" является многоцелевым беспилотным авиационным комплексом, который используют для наблюдения в труднодоступной местности. Такие дроны изготавливает российское предприятие "Специальный технологический центр".

Дроны начали эксплуатировать с 2013 года. Со временем у "Орлана-10" появились модификации – "Орлан-30" и "Орлан-50".

РФ активно использует такие дроны во время войны против Украины.

Напомним, недавно подразделение 501-го отдельного батальона морской пехоты также навсегда приземлил российский БПЛА "Орлан-10".

Ранее сообщалось, что военные распаковали один из сбитых российских беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10", с помощью которого войска России следят за украинскими позициями. Выяснилось, что в блоке съемки в БПЛА закреплен фотоаппарат Canon на липкой ленте, а топливо и вовсе подается через часть пластиковой бутылки с пробкой.

Также ранее в Одесской области украинские защитники сбили беспилотник "Орлан" российских войск и показали обломки, которые от него остались.

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