Был дрон РФ за 100 тыс. долларов – стала куча металлолома: ВСУ показали, как уничтожили "Орлан-10"

Дорогостоящий российский беспилотник украинские военные сбили в Донецкой области.
В Донецкой области защитники Украины сбили российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", цена которого составляет около 100 тысяч долларов США.
Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины. Отмечается, что вражескую "птичку" навсегда приземлили Сечеславские десантники.
"Украинцы продолжают успешно "приземлять" российские БПЛА. Так, в Донецкой области Сичеславские десантники поймали многоцелевой беспилотный авиационный комплекс "Орлан-10". Может показаться – мелочь. Но цена одного такого беспилотника составляет около 100 тысяч долларов США", – говорится в сообщении.
Беспилотник "Орлан"
Согласно информации из открытых источников, "Орлан" является многоцелевым беспилотным авиационным комплексом, который используют для наблюдения в труднодоступной местности. Такие дроны изготавливает российское предприятие "Специальный технологический центр".
Дроны начали эксплуатировать с 2013 года. Со временем у "Орлана-10" появились модификации – "Орлан-30" и "Орлан-50".
РФ активно использует такие дроны во время войны против Украины.
Напомним, недавно подразделение 501-го отдельного батальона морской пехоты также навсегда приземлил российский БПЛА "Орлан-10".
Ранее сообщалось, что военные распаковали один из сбитых российских беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10", с помощью которого войска России следят за украинскими позициями. Выяснилось, что в блоке съемки в БПЛА закреплен фотоаппарат Canon на липкой ленте, а топливо и вовсе подается через часть пластиковой бутылки с пробкой.
Также ранее в Одесской области украинские защитники сбили беспилотник "Орлан" российских войск и показали обломки, которые от него остались.
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