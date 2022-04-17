УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Битва за Донбасс решит ход всей войны": эксперт назвал два варианта окончания военных действий

17 апреля 2022, 08:17

Военный эксперт Юрий Федоров рассказал, при каких условиях Украина сможет добиться, чтобы РФ вывела все свои войска на позиции по состоянию на 23 февраля.

false
Эксперт назвал два варианта окончания военных действий/ Макс Левин

Россия в последние две недели из-за своих военных провалов пересмотрела стратегические цели войны в Украине. Если сначала Кремль ставил себе задачу захватить Киев и другие крупные города, сместить руководство Украины и назначить на их место новых персонажей, которые будут лояльны к России, то теперь такие задачи уже не ставятся.

Сейчас новой целью Путина является достичь военного успеха на Донбассе. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Федоров в интервью Обозревателю.

"Все говорят о так называемой решающей битве за Донбасс. Она действительно будет иметь большое значение. По результатам этой битвы будут вести разговор о конкретном содержании договоренностей по перемирию", – говорит Федоров.

Он обьяснил, какие последствия могут быть в случае двух сценариев – если будет побеждать Россия или Украина.

"Если Россия добьется успеха, тогда, вероятнее всего, Москва будет ставить вопрос о контроле над всеми оккупированными территориями, в том числе и на Юге, и признание независимости так называемых народных республик в административных границах Донецкой и Луганской областей", – отмечает военный эксперт.

В том случае, если Украина победит, то она может заставить РФ вывести все свои войска на те позиции, которые были до полномасштабного вторжения на территорию нашего государства.

"Тогда уже Украина будет ставить вопрос о выводе всех российских войск на позиции по состоянию на 23 февраля. Об этом, в частности, шла речь во время встречи 29 марта. Но всё будет зависеть от того, каким будет исход битвы за Донбасс", – подчеркнул эксперт.

Россия стягивает силы для атаки на Донбассе

Ранее в Минобороны Великобритании заявили, что следующими целями Путина могут стать города Краматорск и Константиновка в Донецкой области. Россия пытается одновременно стягивать побольше своих сил для наступления и наносить массированные удары ракетами и артиллерией.

Также ранее о планах противника на Донбассе рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, российские военные планируют окружить на Донбассе ВСУ. Украинские военнослужащие смогут вытеснить противника из страны в случае получения от партнеров оружия дальнего радиуса действия.

Напомним, Георгий Тука отмечал, что второй этап войны с РФ будет жестче. Во время боев, которые сейчас идут и могут усилиться на Востоке и Юге Украины, страна-агрессор будет применять тактику, которая отличается от того, что было раньше. В частности, российская армия еще активнее будет применять авиацию и ракеты.

Читайте также:

viber
война в Украине вторжение России Юрий Федоров новости Донбасса
Реклама
Популярное
Конфликты, трудный выбор или убытки: кому из знаков стоит приготовиться к непростым временам в маеКонфликты, трудный выбор или убытки: кому из знаков стоит приготовиться к непростым временам в мае Путин в бешенстве: у Шойгу - инфаркт, Сурков арестован, десятки генералов - в тюрьмеПутин в бешенстве: у Шойгу - инфаркт, Сурков арестован, десятки генералов - в тюрьме Песах 2022: поздравления и душевные картинки к праздникуПесах 2022: поздравления и душевные картинки к празднику Понты да и только: как Украина потопила "несокрушимую мощь" РоссииПонты да и только: как Украина потопила "несокрушимую мощь" России Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2022: Стрельцам – трудности, Ракам – деньги, Весам – долгожданная встречаГороскоп на сегодня, 14 апреля 2022: Стрельцам – трудности, Ракам – деньги, Весам – долгожданная встреча
Поддержите Главред

Последние новости

08:35

Страстная неделя 2022: значение каждого дня, что можно есть

08:17

"Битва за Донбасс решит ход всей войны": эксперт назвал два варианта окончания военных действийВидео

08:07

Группировка войск РФ под осажденным Мариуполем уменьшилась вдвое - АрестовичВидео

07:35

Остались только обломки: ВСУ уничтожили Корсаром на Херсонщине российские "Тигры", БМП-3 и пехотуФотоВидео

07:22

Пропагандист Соловьев устроил истерику в прямом эфире из-за потери крейсера МоскваВидео

Реклама
06:43

Вертолеты, пушки и дроны: в Украину прибыла из США первая партия новой военной помощиВидео

06:29

Путину лучше не начинать битву на Донбассемнение

06:28

Потери Украины в войне в 10 раз меньше, чем у оккупантов – АрестовичВидео

05:48

Путин верит, что выиграет войну в Украине — канцлер Австрии

05:12

Уничтожение крейсера Москва: в Британии раскрыли уловку ВСУВидео

04:50

Если Украина победит на поле боя Россию, она станет новым лидером Запада – ИлларионовВидео

04:13

"Андрюха был прав": Потап вспомнил пророческие слова Кузьмы Скрябина про войнуВидео

03:40

Синоптики рассказали, какой будет погода в мае и когда ударит настоящая жара

03:04

Гороскоп Таро на неделю 18-24 апреля: Близнецам – соперники, Скорпионам – успех в деньгах

02:30

"Наши соседи не смогут стоять в стороне": Тука не исключил прямого вмешательства стран НАТО в войну

02:01

Военный эксперт назвал два фактора, которые мешают наступлению оккупантов на Донбассе

01:30

Армия превратилась в орду: военный рассказал, что его больше всего поразило за время войны в УкраинеВидео

01:29

Украинская ведущая лишилась дома - русские оккупанты оставили от здания только руины

01:17

В США предложили вооружить Украину за счет РФ и раскрыли неожиданный сценарийВидео

00:51

Приметы на 17 апреля: что нельзя делать в Вербное воскресенье и как не попасть в бедуВидео

Реклама
00:40

Мощный удар ВСУ: на Донбассе уничтожили 46 единиц техники и 2 ракеты РФВидео

00:40

Зеленский приказал всех переселенцев обеспечить жильемВидео

00:06

Зеленский рассказал, какое будущее ждет украинцев после войныВидео

16 апреля, суббота
23:50

Перепутали з бензовозом: орки насмешили воровством ассенизатораВидео

23:50

"Мы, украинские евреи, еще те паршивцы": Владимир Дантес объявлен врагом России

23:50

Что нужно готовить на Вербное воскресенье 2022: пять вкуснейших рецептовВидео

23:28

"Убейте меня, но я не полезу!": пенсионерка рассказала, как оккупанты зверствовали в БородянкеВидео

23:24

В Сети вычислили членов экипажа уничтоженного ВСУ крейсера МоскваВидео

23:01

НАТО вмешается в войну: Арестович о возможной ядерной атакеВидео

22:58

Не 9 мая: эксперт назвал новую дату, к которой Путин ждет победу в войнеВидео

22:30

Виктор Павлик рассказал, кто из российских коллег поддержал его во время войны

22:29

Какой будет погода на Пасху 2022: синоптики дали неожиданный прогноз

22:24

Рашисты планировали бить химоружием по Киеву: в Сумской области нашли остатки заринаВидео

21:56

Разведка боем нарвалась на мощный огонь ВСУ: под Херсоном уничтожили технику РФ с пехотойВидео

21:53

Зеленский озвучил главные условия на переговорах с РоссиейВидео

21:34

Приметы на 18 апреля: что нельзя делать в Великий понедельник и как не попасть в бедуВидео

21:31

"Есть, попал": морпехи сожгли танк РФ Стугной и отправили в ад экипаж рашистовВидео

21:25

Крейсер "Москва" был воздушной защитой РФ: обстрел городов Украины – это месть Кремля – АрестовичВидео

21:02

Гороскоп для Мариуполя: астролог рассказала об ожесточенных боях и назвала дату освобождения городаВидео

20:47

"Мне стыдно, что я хотела дружбы с тобой": Полякова жестко обратилась к КиркоровуВидео

Реклама
20:41

Медведчук согласился на обмен: Марченко срочно обратилась к куму Путину

20:37

Андрей Макаревич рассказал, за что Путин ненавидит Украину: "Боюсь, это только начало"

20:24

Оркам с Кавказа устроили огненную ловушку: морпехи "покрошили" оккупантов на ДонбассеВидео

20:05

"Минимум три года": эксперт назвал сроки прекращения войны в Украине и озвучил решающую датуВидео

19:55

Рашисты пошли на штурм: враг собирает ударный кулак для атаки на Донбассе – ГенштабВидео

19:23

Почему России не удалось подавить Украину в одно касаниемнение

19:17

Без возможности внесения залога: суд отправил Медведчука под арестВидео

19:16

Уральских танкистов сожгли вместе с техникой: ВСУ разнесли колонну орков на ЧерниговщинеФотоВидео

19:12

Ксения Мишина "выпорола" Лукашенко в стиле Лидии Шефер: "Был отправлен сбывать свою шкуру Путину"Видео

19:11

Сценарий Донецка и Луганска: оккупанты РФ в мае планируют на Херсонщине "референдум" по "ХНР"Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять