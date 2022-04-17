"Битва за Донбасс решит ход всей войны": эксперт назвал два варианта окончания военных действий

Эксперт назвал два варианта окончания военных действий/ Макс Левин

Россия в последние две недели из-за своих военных провалов пересмотрела стратегические цели войны в Украине. Если сначала Кремль ставил себе задачу захватить Киев и другие крупные города, сместить руководство Украины и назначить на их место новых персонажей, которые будут лояльны к России, то теперь такие задачи уже не ставятся.

Сейчас новой целью Путина является достичь военного успеха на Донбассе. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Федоров в интервью Обозревателю.

"Все говорят о так называемой решающей битве за Донбасс. Она действительно будет иметь большое значение. По результатам этой битвы будут вести разговор о конкретном содержании договоренностей по перемирию", – говорит Федоров.

Он обьяснил, какие последствия могут быть в случае двух сценариев – если будет побеждать Россия или Украина.

"Если Россия добьется успеха, тогда, вероятнее всего, Москва будет ставить вопрос о контроле над всеми оккупированными территориями, в том числе и на Юге, и признание независимости так называемых народных республик в административных границах Донецкой и Луганской областей", – отмечает военный эксперт.

В том случае, если Украина победит, то она может заставить РФ вывести все свои войска на те позиции, которые были до полномасштабного вторжения на территорию нашего государства.

"Тогда уже Украина будет ставить вопрос о выводе всех российских войск на позиции по состоянию на 23 февраля. Об этом, в частности, шла речь во время встречи 29 марта. Но всё будет зависеть от того, каким будет исход битвы за Донбасс", – подчеркнул эксперт.

Россия стягивает силы для атаки на Донбассе

Ранее в Минобороны Великобритании заявили, что следующими целями Путина могут стать города Краматорск и Константиновка в Донецкой области. Россия пытается одновременно стягивать побольше своих сил для наступления и наносить массированные удары ракетами и артиллерией.

Также ранее о планах противника на Донбассе рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, российские военные планируют окружить на Донбассе ВСУ. Украинские военнослужащие смогут вытеснить противника из страны в случае получения от партнеров оружия дальнего радиуса действия.

Напомним, Георгий Тука отмечал, что второй этап войны с РФ будет жестче. Во время боев, которые сейчас идут и могут усилиться на Востоке и Юге Украины, страна-агрессор будет применять тактику, которая отличается от того, что было раньше. В частности, российская армия еще активнее будет применять авиацию и ракеты.

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