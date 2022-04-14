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РФ бросит в бой больше авиации, ракет и артиллерии: второй этап войны будет жестче – Тука

14 апреля 2022, 01:32

Россияне уже поняли, что никто не будет встречать их в Украине "с цветами", поэтому при наступлении на Донбасс особо церемониться не будут.

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Второй этап войны будет жестче – Тука / Facebook АТО, Главред

Война России против Украины уже перешла на второй этап – теперь бои идут на Востоке и Юге Украинского государства. Тактика РФ и ее применение оружия будет отличаться от того, что было раньше.

В частности, российская армия еще активнее будет применять авиацию и ракеты. Такое мнение высказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской ВЦА Георгий Тука во время чата на Главреде.

"Второй этап войны – на Востоке и Юге – может существенно отличаться от первого большими объемами использования российской авиации, ракет и дальнобойной артиллерии. То есть Россия все эти средства будет использовать более активно", – говорит Тука.

По его словам, боевые действия могут быть жестче, ведь в российской армии уже нет "розовых очков" – они теперь не ожидают, что мирные жители будут встречать их с радостью.

"При этом будет уменьшена тактика, потому что уже даже у россиян упали "розовые очки" – они поняли, что никто их с цветами встречать в Украине не будет. Никаких бравурных рейдов танковыми колоннами уже осуществляться не будет", – отмечает Георгий Тука.

Ранее Тука отмечал, что имидж российской армии существенно изменился с начала широкомасштабного вторжения России в Украину. От статуса "второй сильнейшей в мире" армия РФ опустилась до "сборища мародеров, насильников и убийц". Но украинцам не стоит расслабляться, глядя видео уничтоженной российской техники и плавающих в водоемах танков. Ведь если мы потеряем бдительность, РФ может ударить сильнее.

Ранее британская разведка сообщала, что боевые действия на Востоке Украины до конца апреля будут лишь усиливаться. Эскалация в Донецкой и Луганской областях состоится в ближайшие 2-3 недели.

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