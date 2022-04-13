РФ может применить химическое оружие в Киеве и других регионах – Минобороны/ Reuters

В Минобороны Украины отметили, что гражданам еще рано возвращаться в Киев. По словам заместителя главы ведомства Анны Маляр, еще остается риск возобновления боевых действий против Киева и других регионов, откуда уже удалось выгнать оккупантов. Кроме этого, есть угроза применения химического оружия со стороны России.

Об этом Маляр сказала в эфире телемарафона в среду, 13 апреля. Она также отметила, что в РФ несмотря на использование большого количества ракет они еще есть в запасе.

"Сейчас еще рано возвращаться, в том числе и в столицу. И надо не забывать, что сегодня в государстве есть высокий риск применения химического оружия со стороны России, потому что они рассматривают такие сценарии. И несмотря на то, что они выпустили по Украине более тысячи ракет, у них остается огромный арсенал", – отметила Маляр.

Украина понимает, что РФ может возобновить наступление и в отношении других регионов государства. Однако Вооруженные силы нашей страны готовы дать отпор врагу.

По словам Маляр, Кремль сейчас рассматривает своей основной задачей установить контроль над Востоком нашего государства – они хотят полностью закрепиться в пределах Луганской и Донецкой областей. Кроме этого, как регионы, где они хотят применить свои силы, россияне рассматривают Херсонскую и Харьковскую области.

"В то же время возможна угроза и в отношении других регионов. Поэтому на сегодня не стоит расслабляться, война есть в ее активной фазе. Мы не можем говорить, что спадает активность, уменьшаются бои. Они есть, просто продолжаются на востоке Украины, и очень ожесточенные бои", – говорит заместитель главы Минобороны.

Читайте такжеХимическая атака РФ: чем она опасна, как распознать и защититьсяМаляр добавляет, что только позже будет понятно, будет ли продвигаться враг дальше. Это будет зависеть от результатов боев на тех территориях, где сейчас находятся оккупанты.

Ранее сообщалось, что у Путина решили продолжать захватническую войну против Украины. Они выбирали между этим решением и тем, соглашаться ли на переговоры, говорит советник председателя ОП Алексей Арестович.

Также сообщалось, что украинские защитники освободили 15 населенных пунктов в Херсонской области и отодвинули линию активных боевых действий за пределы Днепропетровщины вглубь Херсонщины. Теперь на территории Днепропетровской области не осталось оккупантов.

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