Химатака россиян в Мариуполе: США и Великобритания заявили, что потребуют от Путина ответа

США и Великобритания отреагировали на химатаку россиян в Мариуполе / Reuters, ua.depositphotos.com

В Соединенных Штатах Америки и Великобритании отреагировали на заявление батальона "Азов" о том, что российские оккупанты применили в Мариуполе химическое оружие. Глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отметила, что работает над проверкой этой информации с партнерами.

По словам Тасс, ее страна потребует от российского президента Владимира Путина ответа на применение такого оружия. Об этом она написала в Twitter.

"Любое применение такого оружия будет безжалостной эскалацией этого конфликта, и мы будем требовать от Путина и его режима ответа", – заявила Трасс.

В США также отреагировали на такой случай. Как отметил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в комментарии CNN, официальные лица обеспокоены потенциальным использованием Россией такого оружия. Однако, по его словам, Пентагон пока не может подтвердить факт применения РФ химического оружия в Мариуполе и будет внимательно следить за дальнейшей ситуацией.

"Эти сообщения, если они правдивы, вызывают глубокую обеспокоенность и отражают наши опасения по поводу того, что Россия может использовать в Украине различные средства подавления беспорядков, в том числе слезоточивый газ, смешанный с отравляющими веществами", – сказал Кирби.

Мир обещал более жесткую реакцию на применение химоружия

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего видеообращения 11 апреля напомнил, что мировые лидеры ранее обещали реагировать быстрее и жестче в том случае, если РФ применит химическое оружие против Украины.

"Хочу напомнить мировым лидерам, что возможное применение химического оружия российскими военными уже обсуждалось. И уже к тому времени это означало, что нужно реагировать на российскую агрессию значительно жестче и быстрее", – сказал Зеленский.

Президент также добавил, что украинские Вооруженные силы могли бы деблокировать Мариуполь, если бы имели необходимое оружие, самолеты и бронетехнику. Однако они этого не получают.

"Если бы мы получили самолеты и достаточное количество тяжелой бронетехники, необходимую артиллерию, мы бы могли это сделать. Только... Всё еще приходится об этом договариваться. Всё еще приходится убеждать. Всё еще приходится выжимать необходимые решения", – отметил он.

Химическая атака россиян в Мариуполе – что известно

Напомним, вечером в понедельник, 11 апреля, в городе Мариуполь Донецкой области оккупанты применили против украинских военных и гражданских неизвестное ядовитое вещество. Об этом сообщили в батальоне "Азов", который защищает город от оккупантов.

Вещество сбросили с беспилотника. Пострадавшие жаловались на дыхательную недостаточность и вестибуло-атактический синдром.

Позже лидер "Азова" Андрей Белецкий рассказал, что применение самого опасного оружия было на Азовстали. Он сообщил, что пострадали три человека они находятся в удовлетворительном состоянии.

При этом стоит отметить, что перед атакой 11 апреля представитель так называемой "народной милиции ДНР" Едуард Басурин заявил в эфире одного из российских пропагандистских телеканалов, что против защитников Мариуполя могут быть задействованы "химические войска".

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